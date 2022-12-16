السفيرة “بنيعيش” ل” هبة بريس”: إنجاز أسود الأطلس نابع من السياسة الملكية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أكدت سفيرة الملك محمد السادس بمدريد في تصريح خصت به موقع “هبة بريس” على هامش لقاء تربوي إحتضنته إحدى الفضاءات البلدية بالعاصمة الإسبانية عن الرؤية الملكية السامية للنهوض بالقطاع الرياضي في المغرب بما في ذلك كرة القدم التي حقق فيها أسود الأطلس مرتبة مشرفة بمونديال قطر ، إذ كان له الشرف أن يخوض أحد أهم مباريات نصف النهائي ضد المنتخب الفرنسي الذي فاز فيه الأخير بهدفين نظيفين.

وكانت سفيرة المغرب بالجارة الإسبانية قد دعيت إلى حفل تربوي نظمته جمعية “أبناء العرائش بالمهجر” مساء اليوم الجمعة للوقوف على النتائج الإيجابية التي حققها أبناء الجالية المغربية في دراسة وتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم في إشارة منها إلى بذل مزيد من المجهودات في هذا الميدان ضمانا لترسيخ الثقافة المغربية في أوساط الأجيال الصاعدة وحثها على الإرتباط بالوطن رغم بعد المسافات.

وعبرت الديبلوماسية المغربية “كريمة بنيعيش” خلال الحفل عن فخرها واعتزازها بالمجهودات التي تقوم بها جمعية ” أبناء العرائش بالمهجر” في ربط جسور التواصل الثقافي والإرتباط الوثيق باللغة الأم ، مشددة على العمل أكثر في نشر الثقافة المغربية داخل دول الإستقبال والحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة وزرع روح المواطنة الصادقة في نفوس الأجيال القادمة.

وتميزت هذه الزيارة بالإحتفال كذلك بإنجاز أسود الأطلس في دولة قطر، حيث تم ترديد النشيد الوطني المغربي من طرف كل الحاضرين الذين أبانوا عن روح وطنية ورياضية عالية وأشادوا بما قدمه الأسود طيلة المباريات التي أجراها برسم مونديال قطر، حيث قامت السفيرة بتوزيع أكياس الحلوى على الأطفال ومشاركتهم أخذ صور تذكارية بالمناسبة.

تبقى الإشارة أن سفيرة المغرب والقنصل العام السيد “عبد المنعم فلوس ” بمدريد تابعا كل اللقاءات التي أجراها المنتخب الوطني المغربي رفقة الجالية المغربية ، حيث شوهدا في كل مناسبة يرتديان قميص أسود الأطلس ويشاركان المغاربة في إحتفالاتهم العريضة التي كان الوطن وجميع دول العالم مسرحا لها.

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