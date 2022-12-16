الأمم المتحدة تستنكر تعليق حسابات صحفيين على تويتر

هبة بريس _ وكالات

نددت الأمم المتحدة بشدة، الجمعة، بتعليق مالك منصة تويتر، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحفيين الأميركيين، معتبرة أن القرار يمثّل “سابقة خطيرة”.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش: “نحن منزعجون جدا للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر”.

وأضاف “يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية … إن القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية وحتى أسوأ” من ذلك.

وهدد الاتحاد الأوروبي ماسك، الجمعة، بـ”عقوبات” بعد تعليقه حسابات صحفيين على تويتر.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، على موقع تويتر: “الأخبار المتعلقة بالتعليق التعسفي للصحافيين على تويتر مثيرة للقلق”.

وتابعت: “يتطلب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي احترام حرية وسائل الإعلام والحقوق الأساسية. يجب أن يكون ماسك على علم بذلك. هناك خطوط حمراء وعقوبات قريبا”.

وعلق موقع تويتر، الخميس، حسابات صحفيين كتبوا عن منصة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد، ماسك، من بينهم صحفيون يعملون في “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”سي أن أن” و”فويس أوف أميركا” ومؤسسات أخرى، وفقا لأسوشيتد برس.

ولم تشرح الشركة للصحفيين سبب تعليق الحسابات، لكن ماسك اتهم الصحفيين بمشاركة معلومات خاصة حول مكان وجوده والتي وصفها بأنها “إحداثيات اغتيال بشكل أساسي”، ولم يقدم أي دليل على هذا الادعاء، وفقا للوكالة.

ونشر ماسك استطلاعا على حسابه على تويتر، يسأل فيه متابعيه عن موعد لإلغاء تعليق الحسابات. وتنوعت الخيارات بين “الآن”، و”غدا”، و”بعد 7 أيام من الآن”، و”أطول من ذلك”.

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