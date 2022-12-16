واشنطن بوست : تألق “أسود الأطلس”يعزز فرص المغرب لتنظيم مونديال 2030

هبة بريس _ صحف

اشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إن الإنجازات التاريخية التي حققها المنتخب المغربي في مونديال قطر، ستزيد من إمكانية استضافة المملكة لكأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

ونقلت الصحيفة عن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عزم المغرب التقدم بملف ترشيح مشترك، “من أجل أن نظهر للعالم أن العلاقة بين أفريقيا وأوروبا ليست فقط علاقة تعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب بات يتمتع “بنفوذ أكبر” في الاتحاد الدولي للعبة، وتجمعه “علاقة طيبة” مع رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، وله نفوذ ويتوفر على بنية تحتية، مشيرة في هذا الصدد إلى مركز محمد السادس لكرة القدم الذي قالت إن ميزانيته تفوق 65 مليون دولار.

وأضاف لقجع “نحن على 14 كيلومترا فقط من عن إسبانيا والبرتغال (…) ونسعى الآن لأن نكون لاعبا رئيسيا داخل الاتحاد الدولي”. في المقابل لم تحدد “الفيفا” بعد جدولا زمنيا ولا شروط استضافة مونديال عام 2030.

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