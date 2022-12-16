” إصابات ” إثر تدافع على حفل موسيقي في لندن

هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إن 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة، أصيبوا خلال تدافع على حفل موسيقي في العاصمة لندن.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تقديم العلاج لاثنين من المصابين الذين أصيبوا بجروح أقل خطورة في مكان الحادث.

وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية أن الشرطة فتحت تحقيقا في تدافع حشد كبير على حفل موسيقي في “أكاديمية 02” في بريكستون جنوب لندن، أحياه الفنان وكاتب الأغاني النيجيري، أفروبيتس أساك (27 عاما).

وأفادت الصحيفة بأنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث حوالي الساعة 9.35 مساء الخميس، بعد تقارير تفيد بأن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا يحاولون الدخول بالقوة.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء الحفل بعد 10 دقائق من ظهور أساك على المسرح.

ووثق مقطع فيديو أساك على خشبة المسرح موجها رسالة للحاضرين: “قالوا لي إن أزمة حدثت في الخارج، لذلك علينا إنهاء العرض، أنا لا أعرف لماذا، لست مسؤولا عن ذلك”.

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