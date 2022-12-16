رسميا.. الجزائر تترشح لاستضافة كأس أفريقيا 2025
هبة بريس _ الرباط
أعلنت الجزائر بشكل رسمي، اليوم الجمعة ترشحها لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، وذلك بعد سحبها من غينيا.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود للإذاعة العامة: “أنا حالياً في القاهرة (مقر الكاف) وقد قدمت للتو رسمياً ملف ترشيح الجزائر لكأس أفريقيا 2025”.
ومن المرتقب أن يجري الاتحاد الأفريقي، بين 5 و25 يناير 2023، زيارات تفقدية قبل الإعلان المقرر في 10 فبراير 2023 للبلد المضيف للبطولة.
وكان الاتحاد القاري منح عام 2014 حق تنظيم ثلاث نسخ: 2019 للكاميرون، 2021 لكوت ديفوار و2023 لغينيا.
لكن بعد انسحاب الكاميرون وتنظيم مصر نسخة 2019، منح الأولى نسخة 2021 وكوت ديفوار 2023 (ستقام مطلع 2024 بسبب موسم الأمطار)، فيما قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.
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10 تعليقات
واش لي مزالين كيديرو الطابور على الخبز والحليب غدي ينظمو كأس إفريقيا .
هديك غا بلامة تقدم ترشيح لي داه غا تقول دوه بالسحور
هوما بعاد على هادشي ديال الكورة معندهومش دكشي ديالهوم هماجي مكينش المستوى مفيدهومش
الجزائر ليس لديها ملاعب ونصبح أضحوكة للعالم من جميع النواحي
متقدروش عليه
اودي تخاف تحط رجليك تما غي قطاطعية تربح تخسر خصك امم متحدة تجي تفكك باش تخرج من بلاد
مادام المغرب موجود فلا تستغرب المغرب بدون الترشح فاءز
المغرب من سينظم البطولة الفرق شاسع سيرو نظمو شي بطولة محلية
اش خاصك العريان الخاتم امولاي
الجزائر ليس لها ملاعب لتنظيم كاس افريقية