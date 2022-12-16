تعيين سفير جديد لباريس بالرباط
هبة بريس _ الرباط
اعلن كريستوف لوكورتيي، اليوم الجمعة، تعيينه سفيرا بالمملكة، بعد شهرين من مغادرة السفيرة السابقة هيلين لوغان.
وكتب لوكورتيي في تغريدة عبر حسابه في تويتر:” بعد خمس سنوات كرئيس تنفيذي لشركة “بيزنس فرانس”، اليوم تنتهي مهامي بها بعد تعييني من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيرا للجمهورية الفرنسية لدى المملكة المغربية”.
وسبق أن شغل كريستوف لوكورتيي، منصب سفير لفرنسا بكل من أستراليا والبرازيل، ليترأس بعدها، ومنذ شتنبر 2017، مؤسسة “بيزنس فرانس”
و”بيزنيس فرانس” التي أتى منها لوكورتيي تشرف على عمليات الاستثمار والتصدير الخاصة بمجموعة من المجالات الرائجة في المغرب، على غرار الصناعة والتكنولوجيا النظيفة والبنى التحتية والطاقة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى السياحة والصحة والخدمات والتقنيات الزراعية والصناعات الغذائية والخدمات والنسيج.
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المجموع 3 آراء
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9 تعليقات
بداية الشروع في شراكة اقتصادية بين البلدين. برافو الديلوماسية المغربية. ومنظار الملك
والوا مكاين لا سفير لا سفيرة اما اعتراف شاميل بمغربية الصحراء ولا باي باي بدون انتظار من الخارجية المملكة
اكون مدير ولا مديرة
فرنسا لا حل امامها اذا ارادت ان تستانف علاقاتها مع المغرب الا الرضوخ لطلب المغرب بالاعتراف الصريح بمغربية الصحراء على غرار امريكا والمانيا واسبانيا وهولندا.
انتصرت السياسة على كرة القدم …غياب امير قطر حظور الرئيس الفرنسي…..
تم بيع الحلم المغربي
موقف ضبابي، المغرب حسمت مع هذا الأمر يا إما معنا أو ضدنا فرنسا لم تغير موقفها مزالت تردد نفس الأسطوانة
سبحان الله هاد شي جا بعد الانتصار فكورة…
وكأننا كنا في حلم رياضي جميل وأيقضتنا فرنسا لنجدد يأسنا .
دبا عاد فهمنا شنو كاين لاحول ولا قوة الا بالله