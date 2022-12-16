تعيين سفير جديد لباريس بالرباط

هبة بريس _ الرباط

اعلن كريستوف لوكورتيي، اليوم الجمعة، تعيينه سفيرا بالمملكة، بعد شهرين من مغادرة السفيرة السابقة هيلين لوغان.

وكتب لوكورتيي في تغريدة عبر حسابه في تويتر:” بعد خمس سنوات كرئيس تنفيذي لشركة “بيزنس فرانس”، اليوم تنتهي مهامي بها بعد تعييني من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيرا للجمهورية الفرنسية لدى المملكة المغربية”.

وسبق أن شغل كريستوف لوكورتيي، منصب سفير لفرنسا بكل من أستراليا والبرازيل، ليترأس بعدها، ومنذ شتنبر 2017، مؤسسة “بيزنس فرانس”

و”بيزنيس فرانس” التي أتى منها لوكورتيي تشرف على عمليات الاستثمار والتصدير الخاصة بمجموعة من المجالات الرائجة في المغرب، على غرار الصناعة والتكنولوجيا النظيفة والبنى التحتية والطاقة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى السياحة والصحة والخدمات والتقنيات الزراعية والصناعات الغذائية والخدمات والنسيج.

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