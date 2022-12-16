اعتقال مسؤول إماراتي بتهمة التحرش الجنسي في كوريا الجنوبية

2022-12-16 / 18:24
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هبة بريس _ وكالات

: اعتقلت سلطات كوريا الجنوبية مسؤولا من الإمارات العربية المتحدة بتهمة التحرش الجنسي.

وأفادت صحيفة “ذا كوريا هيرالد” الناطقة باللغة الإنكليزية” أنه تم تسليم المسؤول الإماراتي، الذي كان يشارك في مؤتمر دولي بالبلاد، إلى النيابة الكورية بتهمة التحرش الجنسي بموظفة كورية.

ووفقاً للشرطة والوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تحرش مسؤول يرافق وزير الصحة الإماراتي جنسياً بموظفة كورية في مؤتمر الأمن الصحي العالمي ، الذي انعقد في سول، يوم 30 نوفمبر.

وعُقد المؤتمر في الفترة ما بين 28 إلى 30 من نوفمبر بهدف الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة، بمشاركة وزراء ونواب من 27 دولة و10 منظمات دولية.

وبحسب ما ورد، قام المسؤول، الذي تم تسليمه إلى الادعاء، بالاتصال الجسدي المتعمد بالضحية اثناء التقاط صورة تذكارية في اليوم الأخير للحدث.

وأبلغت الهيئة المسؤولة عن الحدث الشرطة على الفور بالقضية.

وأحالت الشرطة الكورية الرجل إلى النيابة يوم 9 ديسمبر بتهمة المضايقة القسرية، وتم منع المشتبه به من مغادرة البلاد، ويتم التحقيق معه حاليا من قبل مكتب المدعي العام في غرب سول.

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تعليق واحد

  1. لو كان في المغرب لأهدية له قسرا من اجل ارضاء مسؤول، حتى دراري صغار الى بغاهم كاينين موجودين.
    البلد الذي يعطي القيمة لمواطنيه اما نحن فأرقام فقط

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