ماكرون مشيدا بالمرابط : أنت أفضل لاعب وسط في المونديال
هبة بريس _ رياضة
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنجم وسط المنتخب المغربي، وذلك بعد انتهاء مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المنتخب الفرنسي وأسود الأطلس.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ماكرون قام بزيارة اللاعبين المغاربة بعد نهاية المباراة، من أجل مصافحة النجم سفيان أمرابط.
ونشر رومانو تغريدة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت صورتين؛ واحدة لماكرون، والثانية للاعب سفيان أمرابط
وأوضح أن ماكرون لم يكتف بتهنئة المنتخب الفرنسي، بل توجه إلى غرفة المنتخب المغربي، ليثني على أداء اللاعبين ومدربهم وليد الركراكي.
وأشار إلى أن ماكرون قال لسفيان أمرابط أمام كل اللاعبين، إنه كان أفضل لاعب وسط في البطولة .
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12 تعليقات
تاريخ فرنسا معلوم لدىسكان القارة الافريقية
ماكرون بحال اخنوش صاحب المصلحة عطتيه ماتش مشا بيه الفينال وسكت بيه الشعب الفرنسي “راه بوس ليدين “مازال باقين كتيقوا عبارات التواصل التجاري المليئة بالابتسامات المزيفة
والله ثم والله أن المباراة فيها شيء تحت الكواليس ونحن كمغاربة نريد أن نعرف مدا حدث إدا كانت سرقت نريد كل المغاربة الاحتجاج في مواقع التواصل حتى نفضح تلاعب في هده المبارة
هناك تلاعبات وابتزاز منه ومن قبل الفيفا والحكم أيضا متورط وحضوره أكبر دليل كان واثق من الفوز حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
كلهم لعابة واعرين الله يحفضهم
غيكونو كيطيرو بالفرحة لأن السجود مغيبقاش فآخر المباراة علم فلسطين مغيبقاش يترفع المسلمين مغيبقاش يشجعو بعضهم لا اظن شي بلد مسلم عربي يفوز بكأس العالم مادام بحال هادو كاينين
مسيرة موفقة ان شاء الله
تنتسناوك تتگولها لينا حنا راه عارفين المنتخب ديالنا كيداير كاملين تبارك الله عليهم الله احفظهم شرفونا و المباراة الأخيرة كانت واضحة ولكن هناك أمور لم تكن واضحة بتاتا سنعرفها يوما ما
وشكون هذا ماكرون…. خبير في كرة القدم… لوكنت مكانهم لن اسلم عليه…. لن اسلم على المستعمر…..
يكما حتى هو بغتيه ينضم للفريق لفرنسي 😄
ما شاء الله على اسود الاطلس الله يحفظهم وينصرهم
ماشي سوقو فينا مكرون، خاليه مع فرقتو، اش جابو عندنا، المغرب ماشي ديال باه،