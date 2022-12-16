ماكرون مشيدا بالمرابط : أنت أفضل لاعب وسط في المونديال

هبة بريس _ رياضة

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنجم وسط المنتخب المغربي، وذلك بعد انتهاء مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المنتخب الفرنسي وأسود الأطلس.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ماكرون قام بزيارة اللاعبين المغاربة بعد نهاية المباراة، من أجل مصافحة النجم سفيان أمرابط.

ونشر رومانو تغريدة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت صورتين؛ واحدة لماكرون، والثانية للاعب سفيان أمرابط

وأوضح أن ماكرون لم يكتف بتهنئة المنتخب الفرنسي، بل توجه إلى غرفة المنتخب المغربي، ليثني على أداء اللاعبين ومدربهم وليد الركراكي.

وأشار إلى أن ماكرون قال لسفيان أمرابط أمام كل اللاعبين، إنه كان أفضل لاعب وسط في البطولة .

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