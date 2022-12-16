بسبب “واقعة التذاكر”.. “الأحرار” يحيل الحيداوي على أنظار لجنة التأديب

هبة بريس - الرباط

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إحالة عضو الحزب محمد الحيداوي، على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب.

وحسب بلاغ للحزب، فيأتي هذا القرار، على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب للكعني بالأمر، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني.

وسيعمل الحزب، يضيف ذات البلاغ، على الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات.

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