كورونا بالمغرب.. تسجيل 111 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 111 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما تم تسجيل ثلاث وفيات ، مقابل تعافي 105 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و863 ألف و967 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و474 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و931 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و302 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و699 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و487 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (33) والدار البيضاء سطات (28) وفاس مكناس (20 ) وطنجة تطوان الحسيمة (5) وسوس ماسة (7) مراكش آسفي (8) والعيون الساقية الحمراء (2) وجهة الشرق (2) وكلميم وادنون (1)، فيما سجلت الوفيات الثلاث في جهة الدار البيضاء سطات (2) ومراكش أسفي (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 918 حالة، فيما تم سجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 10 حالات.

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