فاس.. مصرع موثقة بعد سقوطها من الطابق السادس في ظروف غامضة

2022-12-16 / 16:56
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هبة بريس - فاس

أفادت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” ، أن موثقة شهيرة في مدينة فاس، سقطت في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة من الطابق السادس من أعلى عمارة التي تقطنها .

وحسب ذات المصادر، فإن النيابة العامة دخلت على الخط و أمرت بفتح تحقيق عميق و تشريح طبي لجثة الضحية لمعرفة أسباب الوفاة التي تبقى غامضة، ولا سيما أن الهالكة مطلقة و تعيش لوحدها لمدة سنة، فيما التحقيق جاري مع الخادمة التي لم تأتي يوم الفاجعة .
هذا ويعتبر حادث انتحار الموثقة المذكورة هو الثاني من نوعه في ظرف سنة، إذ سبق لموثق بفاس أن أقدم قبل اسابيع على عملية الانتحار بسبب مشاكل مالية كان يمر منها .

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