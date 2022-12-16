“بي إن سبورتس” تعلن بث مباراة نهائي المونديال مجانا

2022-12-16 / 15:08
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، أنها ستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا المقررة بعد غد الأحد في نهائي مونديال 2022، مجانا على قناتها المفتوحة.

وكتبت الشبكة على حساب قناتها الإخبارية في موقع “تويتر”: “تعلن بي إن سبورتس أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على يوتيوب”.

وأضافت: “التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب من الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة”.

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