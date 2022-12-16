CINCINNATI, OH - JUNE 01: Romain Saïss of Morocco during an international friendly between United States of America / USA and Morocco at TQL Stadium on June 1, 2022 in Cincinnati, Ohio. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

رومان سايس يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث

2022-12-16 / 14:47
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هبة بريس

قال الناخب الوطني وليد الركراكي، اليوم الجمعة، إن عميد المنتخب الوطني المغربي رومان سايس سيغيب عن المباراة التي ستجمع المنتخبين المغربي ونظيره الكرواتي، غدا السبت على أرضية ملعب “خليفة الدولي”، برسم لقاء تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف الركراكي، خلال لقاء صحفي عقده بالمركز الاعلامي التابع للفيفا رفقة اللاعب زكرياء أبوخلال، أن الاصابة التي يعاني منها المدافع سايس والتي اضطرته إلى مغادرة مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، تحول دون مشاركة عميد المنتخب المغربي في مباراة المركز الثالث.

وأشار الركراكي إلى أنه سيقوم بتعديلات على تشكيلته لمباراة المركز الثالث من أجل إتاحة الفرصة لإشراك بعض اللاعبين الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة.

وفي نفس السياق، قال الناخب الوطني “فقدنا سايس في المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف النهائي”.

وأردف أن كتيبته تعاني من العديد من الاصابات وسيحسم في التشكيلة الرسمية قبل المباراة، مضيفا أنه يتوفر على دكة احتياط تضم لاعبين قادرين على التنافس وتحقيق الفوز في هذه المباراة التي ستكون مفتوحة على جميع التوقعات.

وسيلعب المنتخب المغربي مباراة تحديد المركز الثالث، بعد انهزامه أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء، برسم نصف نهاية المونديال، فيما سيخوض المنتخب الكرواتي هذه المباراة بعد هزيمته أمام نظيره الأرجنتيني (0-3).

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