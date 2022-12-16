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خلال آخر 24 ساعة.. إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار

2022-12-16 / 14:06
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة من صباح الخميس إلى غاية السادسة من صباح الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران: 48 ملم

– شفشاون: 46 ملم

– تازة: 45 ملم

– القنيطرة: 42 ملم

– العرائش: 31 ملم

– فاس وطنجة: 30 ملم

– الدار البيضاء والمحمدية: 26 ملم

– الرباط: 24 ملم

– خريبكة : 23 ملم

– بنسليمان: 21 ملم

– سيدي سليمان وتطوان: 19 ملم

– سلا: 17 ملم

– سطات: 15 ملم

– آسفى وتيط مليل: 12 ملم

– الصويرة- المطار: 10 ملم

– الحسيمة: 9 ملم

– بني ملال والصويرة – الميناء: 8 ملم

– بنجرير والجديدة: 6 ملم

– النواصر: 5 ملم – ميدلت: 4 ملم – أكادير – إنزكان: 3 ملم

– أكادير المسيرة ووجدة وتارودانت: 2 ملم

– تزنيت: 1 ملم

– مراكش والناظور وكلميم وسيدى إيفني: أقل من ملم.

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