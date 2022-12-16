خلال آخر 24 ساعة.. إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة من صباح الخميس إلى غاية السادسة من صباح الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران: 48 ملم

– شفشاون: 46 ملم

– تازة: 45 ملم

– القنيطرة: 42 ملم

– العرائش: 31 ملم

– فاس وطنجة: 30 ملم

– الدار البيضاء والمحمدية: 26 ملم

– الرباط: 24 ملم

– خريبكة : 23 ملم

– بنسليمان: 21 ملم

– سيدي سليمان وتطوان: 19 ملم

– سلا: 17 ملم

– سطات: 15 ملم

– آسفى وتيط مليل: 12 ملم

– الصويرة- المطار: 10 ملم

– الحسيمة: 9 ملم

– بني ملال والصويرة – الميناء: 8 ملم

– بنجرير والجديدة: 6 ملم

– النواصر: 5 ملم – ميدلت: 4 ملم – أكادير – إنزكان: 3 ملم

– أكادير المسيرة ووجدة وتارودانت: 2 ملم

– تزنيت: 1 ملم

– مراكش والناظور وكلميم وسيدى إيفني: أقل من ملم.

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