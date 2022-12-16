أن تشجع فرنسا من باب الكراهية فأنت تحتاج لعلاج نفسي بأعشاب الصحراء المغربية
غريب أمر جيراننا، غريب هؤلاء الذين ابتلينا بهم حقدا دفينا، غريب أمر هؤلاء الكابرانات الذين أبانوا عن حقدهم الدفين، غريب أن يقف هؤلاء في خانة لوحدهم في عزلتهم، فيما العالم بأسره وقف مشجعا منوها بالصورة المشرفة التي ظهر عليها المنتخب الوطني وهو يبارز أقوى المنتخبات….
غريب أمر نظام جنرالات الجارة هؤلاء، الذين أوقفوا اعلاميا من بني جلدتهم لا لشيء سوى أنه ذكر اسم المغرب بعظم لسانه….
غريب أمر هؤلاء، الذين أداروا ظهورهم عن التشجيعات التي ملأت الدنيا تحفيزا لأسود الأطلس، فيما شجعوا وزغردوا حين فازت فرنسا..
في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية، والرئيس الإقليمي لـلمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، “أمجد طه، في تغريدة له على تويتر: ” كلنا المغرب، نحترم من يشجع فرنسا من باب كرة القدم والرياضة….ولكن أن تشجع فرنسا من باب الكراهية لأهل المغرب فأنت تعاني من مرض استعماري وتحتاج طبيب نفسي وعلاج بأعشاب الصحراء المغربية”.
لنقف اليوم وقفة تصالح مع الذات العربية، لننوه بالدور الريادي الذي لعبه منتخبنا الوطني وهو يرسم ملحمة وطنية وحدت شعوب العالم العربي ولّمت شملهم، بعد أن فشلت قمة الكابرانات عن ذلك..
منتخب عربي استطاع أن يوحد العرب، استطاع أن يحقق ما لم تحققه قمة ” تشتيت الشمل” التي طالما طبل لها و”زمر”جنرالات الجارة، وهم يتشدقون باستفاضة القمة العربية بطعم العروبة، وعن أي عروبة يتحدثون وهم الذين يسعون إلى ” تشتيت شمل العرب” عبر خلق كيانات وهمية والاستعانة بتدخلات ايرانية للنيل من استقرار وأمن دولة جار لهم تربطها بشعبهم روابط الدم والأخوة…فعن أي لمٍّ يتحدثون”.
نعم استطاع المنتخب الوطني العربي أن يلملم جراح التشردم العربي، ليوحد حناجرهم على كلمة سواء ” نحن العرب قادمون”، هنا ثارت ثائرة أعداء الوطن الذين طالما تغنوا بالوحدة العربية والعروبة، فعن أي شمل وعن أي عروبة وعن أي اخوة ودم تتحدثون، وأنتم الذين تنفقون الغالي والنفيس للنيل من حقوق الجار.
8 تعليقات
مساكين كابرانات الجارة الج…ر : يحنون إلى أمهم فرنسا المستعمرة . طبيعي جدا 130 سنة ديال الإستعمار أختلط بها الدم الجزائري بالدم الفرنسي و حتى الجينات . و الحيوانات المنوية .
المهم راكم عارفين كلشي .
الكابرنات خانو شعبهم . فكيف لا يخونون جيرانهم . راه ماكاين ما !
واحد كابر في حجر فرنسا آش غادي تنتظر منو ؟ راضع من ماماه فرنسا
نسى حتى اللغة العامية الجزائرية و يهضر غير بالفرنسية واش هدا فيه ريحة العروبة ؟ بزاف عليهم
النظام العسكري الجزايري نظام فاسد وفاشل يأتي الرءيس الجاهل الغبي الأمي المتخلف إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري او عن طريق التزوير كما يقع في الجزاير استولى بوخروبة على الحكم بانقلاب عسكري فقتل من قتل وذبح من ذبح وحبس من حبس اما الباقي من الجزايرين لا قيمة له متمذهب متعصب ضيق التفكير تربى على يد القبور بوخروبة ومتعاونيه تربية الحقد والكذب والنفاق وقلة الحياء والكلام في أعراض الناس بغير حق فأصبح للجزايري الفم مشرك واللسان طويل والذراع خاوي
واش نظام لم يستطع بناء دولة امة.ولا اقتصاد.بل حتى لم شمل الجزائريين لو يجتمع اطباء الامراض العقلية.والنفسية لن يجدوا لهم علاج.(في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا….) سورة البقرة.زيادة دورهم في المنطقة يقومون به كما خصص لهم من بعض الدول الامبريالية.نظام العجزة.اولاد الحركيين…..
لا تكترت بهم فليقولوا ما يشاؤون،هم في بلدهم ونحن في مغربنا،لقد تركناهم 40 سنة للوراء،لا يهمنا ما يروجون،كلنا الى الامام لمزيد من التقدم والازدهار.
والله انها فعلا لافضل وصفة يا استاذ.لكن تصوروا معي ان المبارة بين فرنسا وتركيا(العثمانية)من ستشجع الجزائر؟ولكليهما خير عليها انه الاستعمار يا اخيي سبب لهم دوارا مايزال ساري المفعول اللهم استر يا ستار!!!
Le Maroc doit construire un mur frontalier en beton d une hauteur de 50 metres le long de la frontiere et ne jamais parler de l algerie comme ca on sera tranquille.
مجرد تساؤل.
هل تقبلون التهاني من نظام “يعاني من مرض استعماري ويحتاج طبيب نفسي” أو الإشادة من وسائل إعلامها !!!؟؟؟
إن قلتم “نعم” فقد أسقطكم هذا النظام المريض.
وإن قلتم “لا” فقد أسقطتم مقالات عتابكم.