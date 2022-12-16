شركة إسرائيلية تعلن توقيع اتفاق للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب

2022-12-16 / 13:48
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية، توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، وشركة “أداركو إنرجي” للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في صحراء المغرب.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الإسرائيلية “نيوميد إينيرجي”، يوسي أبو “لقد حددنا إمكانات هائلة في المغرب”.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، تغطي منطقة التنقيب “بوجدور أتلانتيك”، مساحة تبلغ حوالي 33812 كيلومترا مربعا.

ويسمح هذا الاتفاق للأطراف بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة لمدة ثماني سنوات.

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