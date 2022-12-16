إنفانتينو : لنركز على ما تبقى من المونديال والمغرب قدم صورة فخرية للكرة الافريقية

2022-12-16 / 15:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بما قدمه المنتخب المغربي من نتائج خلال أطوار مونديال قطر 22 ، مشيرا أن ذلك مفخرة لتقدم كرة القدم الأفريقية خلال ندوة صحفية أجراها هذا الأخير زوال اليوم الجمعة 16 دجنبر الجاري، جاء ذلك ردا على حملة انتقادات الواسعة على ” التحكيم” خلال مباراة النصف التي جمعت المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي، والتي لم يحتسب حكم المباراة الميكسيكي ضربتي جزاء واضحتين.

وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر صحافي ، في المركز الإعلامي للبطولة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات: “ اننا اليوم نركز على ما تبقى من عمر المونديال” .

وكانت أخطاء التحكيم قد تحدث عنها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” أن هناك أخطاء ترتكب بين الحين والآخر في التحكيم رغم وجود الفار، مشيرا أن ما نسبته حوالي 20 في المائة ممكن تكون أخطاء، وان المنتخب المغربي جاء في هذه النسبة وهو حال منتخبات أخرى.

لكن هناك تسريبات تقول ان هناك مخطط مسبق، في مباراة المغرب وفرنسا، من أجل إقصاء الاسود، بالتحكيم، كما أن الكثيرون تفاجؤا بالناخب الوطني ” الركراكي” يغير خطة المباراة بعد أن تلقى هدف في الدقائق الأولى من المباراة .

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‫6 تعليقات

  2. الكل تفاجئ لهذه المباراة التي دارت بين المغرب ونظيره الفرنسي لم نكن نتوقع تلك النتيجة لحد الآن لم نجد تفسيرا لما حصل ؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه…

  3. أنا في نظري كان على اللاعبين ان يوقفوا المقابلة كي يتم الضغط على الحكم ويستعمل الفار. حتى بسترجعون حقهم …

  4. نحن كشعب مغربي حر نفتخر بمنتخبنا الوطني المغربي الذي قدم إنجازات تاريخية تدخل تاريخ كرة القدم المغربية وستسجل لأجيالنا الصاعدة..سجل يا تاريخ…..

  5. كنت أظن أن فرنسا هي من ستفوز لأن هناك شيء غامض وتفسيره صعب جداً والفاهم يفهم هههههههههههه.

  6. لاخوف عليهم ولا هم يحزنون نحن انتصرنا عليهم والحمدلله لدينا أمة إسلامية عربية متحدة وهذا ما اكدوه لنا من تلاحم ومساندة ..

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