انطلاق الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بتكريم فرقة النون والفنون

في أجواء فنية وثقافية، انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال، وذلك بتكريم فرقة النون والفنون من مدينة الفقيه بنصالح، تقديرا لإنتاجاتها المسرحية المميزة، ولتألقها اللافت بعدد من التظاهرات الوطنية والدولية.

وكانت الفرقة ممثلة لجهة بني ملال خنيفرة، قد توجت مؤخرا، بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني لمسرح الهواة في نسخته الثالثة، والذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة باسفي.

وأجمعت مختلف كلمات الإفتتاح، الذي حضره الكاتب العام لعمالة بني ملال وباشا المدينة، والمدير الجهوي للثقافة الأستاذ عزيز بوجميد، على أهمية تنظيم هذه التظاهرة المسرحية، فضلا عن البرمجة الخصبة، التي تروم نشر الثقافة المسرحية، والإحتفاء بالفعاليات، مساهمة من الجميع في تحقيق مرامي التنمية.

كما تميز حفل افتتاح الدورة، بعرض لمسرحية الزنقة 13، للفرقة المكرمة، وهي المسرحية، التي حازت على أرفع جائزة بمهرجان اسفي الأخير للمسرح.

وتشهد هذه التظاهرة المسرحية، التي ينظمها المركز الثقافي للمدينة، تحت إشراف المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة، عل مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “المسرح في خدمة التنمية الجهوية”، بعدد من مناطق ومدن الجهة، أنشطة خصبة من ندوات وعروض مسرحية للكبار والصغار، ومعرض للفنون التشكيلي، وورشات تأطيرية، وندوة مسرحية اكاديمية، بمشاركة باحثين وأساتذة ونقاد.

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