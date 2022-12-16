منتخب كرواتيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب
هبة بريس - وكالات
تلقى منتخب كرواتيا، ضربة قوية قبل المباراة الحاسمة ضد المغرب غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال “قطر 2022”.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن الظهير الأيمن الكرواتي جوسيب يورانوفيتش والذي لعب ضد الأرجنتين في لقاء نصف النهائي لمدة 70 دقيقة وهو مصاب في ربلة الساق، لن يتمكن من خوض مباراة المغرب.
وأضاف أن يورانوفيتش سيتعافى من الإصابة في غضون 8 إلى 10 أيام، وفي الأسابيع المقبلة ستتم مناقشة مستقبله، حيث تحرص العديد من الأندية على التعاقد معه.
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10 تعليقات
بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي يوم غد السبت ..
سننتصر على المنتخب الكرواتي الذي يعد فريقا قويا..
المنتخب الوطني المغربي كان هو المرشح ضمن نهائي كاس العالم قطر..
نتمنى الفوز للمنتخب الوطني المغربي..
غياب جوسيب في صالح المغرب وحد سعيد لمنتخبنا الوطني..
نتمنى من الله ان ينتصر المنتخب الوطني المغربي ويعوض الخسارة التي لحقت به من طرف المنتخب الفرنسي..
المنتخب الكرواتي لديه مؤهلات وعناصر قوية كرويا..
على اسود الاطلس ان يكون في جاهزية تامة في مقابلة السبت..
كل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي..
اللهم وفق المنتخب الوطني المغربي.فخر العرب وافريقيا..