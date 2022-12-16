غادة عبد الرازق تعلن انفصالها عن زوجها 12

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد عامين من زواجهما دون الخوض في الأسباب التي دعت إلى ذلك.

و قامت الفنانة المصرية بحذف جميع الصور التي تجمعهما بحساباتها الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي ، قبل أن تنشر صور لها و تعلق عليها أن “هناك بداية جديدة”.

و أكدت غادة عبد الرازق انفصالها للمرة الثانية عشر، من مدير التصوير هيثم زنيتا الذي تزوجها سنة 2020،-أكدت- عبر تصريحها ل “إيتي بالعربي”، مشيرة أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل.

و تعد غادة عبد الرازق من نجوم الصف الأول بمصر، حيث ابتدأت مشوارها الفني في منتصف التسعينات من خلال الفيلم السينمائي (لماضه) الذي كان بمثابة انطلاقتها الفنية الحقيقية، لتشارك بعدها في عدة أفلام سينمائية و مسلسلات درامية، و تظفر بالعديد من الجوائز سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

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