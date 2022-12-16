غادة عبد الرازق تعلن انفصالها عن زوجها 12

2022-12-16 / 12:27
0
نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد عامين من زواجهما دون الخوض في الأسباب التي دعت إلى ذلك.

و قامت الفنانة المصرية بحذف جميع الصور التي تجمعهما بحساباتها الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي ، قبل أن تنشر صور لها و تعلق عليها أن “هناك بداية جديدة”.

و أكدت غادة عبد الرازق انفصالها للمرة الثانية عشر، من مدير التصوير هيثم زنيتا الذي تزوجها سنة 2020،-أكدت- عبر تصريحها ل “إيتي بالعربي”، مشيرة أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل.

و تعد غادة عبد الرازق من نجوم الصف الأول بمصر، حيث ابتدأت مشوارها الفني في منتصف التسعينات من خلال الفيلم السينمائي (لماضه) الذي كان بمثابة انطلاقتها الفنية الحقيقية، لتشارك بعدها في عدة أفلام سينمائية و مسلسلات درامية، و تظفر بالعديد من الجوائز سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة بفاس

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون…

2022-12-16 / 11:03
Photo of انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

2022-12-15 / 14:12
Photo of احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز

احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز

2022-12-15 / 12:40
Photo of محمد هنيدي للمنتخب المغربي:”صنعتو التاريخ وقصتكم هنرويها لأحفادنا”

محمد هنيدي للمنتخب المغربي:”صنعتو التاريخ وقصتكم هنرويها لأحفادنا”

2022-12-15 / 11:33
Photo of شرين عبد الوهاب للمنتخب المغربي:”ولا ألف كأس عالم يوازي لعبكم”

شرين عبد الوهاب للمنتخب المغربي:”ولا ألف كأس عالم يوازي…

2022-12-15 / 09:43
Photo of قبل مباراة المنتخب المغربي..تامر حسني يتمنى الفوز للمغرب من حفله بقطر

قبل مباراة المنتخب المغربي..تامر حسني يتمنى الفوز للمغرب من…

2022-12-14 / 12:32
Photo of بطريقته الخاصة.. حاتم عمور يدعم المنتخب المغربي

بطريقته الخاصة.. حاتم عمور يدعم المنتخب المغربي

2022-12-14 / 10:38
Photo of محمد هنيدي: “أي حد حيشجع المغرب أمام فرنسا حعمله بلوك”

محمد هنيدي: “أي حد حيشجع المغرب أمام فرنسا حعمله…

2022-12-13 / 16:51
Photo of بسبب تأهل المغرب.. هاني شاكر”:أنا غيران على بلدي إحنا ناقصين إيه عنهم”

بسبب تأهل المغرب.. هاني شاكر”:أنا غيران على بلدي إحنا…

2022-12-13 / 11:10
Photo of حسين الجسمي يعلن دخوله القفص الذهبي

حسين الجسمي يعلن دخوله القفص الذهبي

2022-12-13 / 09:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق