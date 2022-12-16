قيادي سابق في البوليساريو: “منتخب الركراكي فخر لنا و ربحنا أمة استنهضت”

2022-12-16 / 12:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

واصل الناشط الصحراوي مصطفى سلمى، القيادي السابق في البوليساريو، تدويناته بخصوص إنجاز أسود الأطلس من خلال الإشادة بما حققوه في مونديال قطر.

و في هذا الصدد، كتب مصطفى سلمى ما يلي: “شكرا لكم، لكم غيرتمونا، العز و الفخر الذي زرعه فينا الركراكي و فتيته، جعلنا نحزن على خسارة مباراة ما قبل النهائي”.

و أضاف القيادي السابق المنشق عن جبهة البوليساريو قائلا: “غيرنا من الداخل، أعاد برمجتنا، جعلنا نحس بأننا كبار، و إلا لما أحزنتنا الخسارة، خسرنا مباراة في كرة قدم، و ربحنا روح أمة استنهضت”.

و كان مصطفى سلمى قد كتب في تدوينة سابقة عبارة:” حزام الركراكي الدفاعي الذي تساقطت على جدرانه فرق الأمم مستوحى من التاريخ المغربي”.

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