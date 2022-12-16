الركراكي: احتجاج الجامعة على التحكيم “لن يغير الواقع”
هبة بريس - القسم الرياضي
أكد الناخب الوطني، وليد الركراكي بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بدورها بالاحتجاج على حكام مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا , رغم أن ذلك لن يغير من واقع الحال شيء, لأنه لن يعطينا ضربة جزاء ولن تسحب البطاقة الصفراء من بوفال .
وذكر الركراكي، في حديثه بالندزة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة، بأن الحكم تسبب في حرمان المنتخب من ضربة جزاء واضحة كانت ستعيد المغرب في المباراة , لكن الاخطاء تدخل ضمن المباريات.
وأضاف بأن فرنسا بدورها احتجت على التحكيم في مباراة تونس رغم أنها ضمنت التأهل كمتصدرة للمجموعة .
هذا ويشار الى أن المنتخب المغربي يواجه نظيره الكرواتي، يوم غد السبت في مباراة الترتيب بكأس العالم قطر 2022.
ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
2
13
2 تعليقات
كل يوم يزيدنا اعجابا هاد السيد شئ مشرف للكرة المغربية ان تلعب في الربع الدهبي،لكن الفريق لم تكن له الروح القتالية ضد فرنسا لو احتجو وطلبو الفار ووقفو الماتش غادي يكون كلام اخر ،بوفال عطاوه صفراء وسكتعلى كل حال الف مبروك للمغرب وديما المغرب
اعتقد انها هذا المونديال لا يوجد فيها العادل حضور ماكرون في مباراه ولن يحضر امير قطر هناك شيء مخفي اعتقد هناك الضغوطات على منتخب المغرب