الركراكي: احتجاج الجامعة على التحكيم “لن يغير الواقع”

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الناخب الوطني، وليد الركراكي بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بدورها بالاحتجاج على حكام مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا , رغم أن ذلك لن يغير من واقع الحال شيء, لأنه لن يعطينا ضربة جزاء ولن تسحب البطاقة الصفراء من بوفال .

وذكر الركراكي، في حديثه بالندزة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة، بأن الحكم تسبب في حرمان المنتخب من ضربة جزاء واضحة كانت ستعيد المغرب في المباراة , لكن الاخطاء تدخل ضمن المباريات.

وأضاف بأن فرنسا بدورها احتجت على التحكيم في مباراة تونس رغم أنها ضمنت التأهل كمتصدرة للمجموعة .

هذا ويشار الى أن المنتخب المغربي يواجه نظيره الكرواتي، يوم غد السبت في مباراة الترتيب بكأس العالم قطر 2022.

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