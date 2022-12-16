الركراكي: احتجاج الجامعة على التحكيم “لن يغير الواقع”

2022-12-16 / 10:38
2
هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الناخب الوطني، وليد الركراكي بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت بدورها بالاحتجاج على حكام مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا , رغم أن ذلك لن يغير من واقع الحال شيء, لأنه لن يعطينا ضربة جزاء ولن تسحب البطاقة الصفراء من بوفال .

وذكر الركراكي، في حديثه بالندزة الصحفية المنعقدة صباح يومه الجمعة، بأن الحكم تسبب في حرمان المنتخب من ضربة جزاء واضحة كانت ستعيد المغرب في المباراة , لكن الاخطاء تدخل ضمن المباريات.

وأضاف بأن فرنسا بدورها احتجت على التحكيم في مباراة تونس رغم أنها ضمنت التأهل كمتصدرة للمجموعة .

هذا ويشار الى أن المنتخب المغربي يواجه نظيره الكرواتي، يوم غد السبت في مباراة الترتيب بكأس العالم قطر 2022.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنفانتينو: إقامة كأس العالم للأندية بالمغرب في 2023

إنفانتينو: إقامة كأس العالم للأندية بالمغرب في 2023

2022-12-16 / 12:11
Photo of منتخب كرواتيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

منتخب كرواتيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

2022-12-16 / 11:52
Photo of الركراكي: قلبي يدعم فرنسا و لدي الكثير من الاحترام للأرجنتين

الركراكي: قلبي يدعم فرنسا و لدي الكثير من الاحترام…

2022-12-16 / 11:44
Photo of مهاجم كرواتيا: مواجهة المغرب ستكون “بمثابة حياة أو موت”

مهاجم كرواتيا: مواجهة المغرب ستكون “بمثابة حياة أو موت”

2022-12-16 / 10:18
Photo of صحيفة هندية : المغرب دشن نظاما جديدا في عالم الرياضة

صحيفة هندية : المغرب دشن نظاما جديدا في عالم…

2022-12-16 / 09:44
Photo of حكم قطري يدير مباراة المغرب وكرواتيا

حكم قطري يدير مباراة المغرب وكرواتيا

2022-12-16 / 09:33
Photo of رئيس البرازيل يبعث برسالة لنظيريه الأرجنتيني والفرنسي قبل النهائي

رئيس البرازيل يبعث برسالة لنظيريه الأرجنتيني والفرنسي قبل النهائي

2022-12-15 / 23:28
Photo of بعد الخسارة أمام المغرب..سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال و3 أسماء لخلافته

بعد الخسارة أمام المغرب..سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال و3…

2022-12-15 / 22:54
Photo of صحيفة “ماركا.. معاناة”مرّ بها المنتخب الفرنسي لحجز تذكرة المرور

صحيفة “ماركا.. معاناة”مرّ بها المنتخب الفرنسي لحجز تذكرة المرور

2022-12-15 / 20:26
Photo of اعلام اسباني.. الإنجاز الكروي للمغرب “من أروع القصص” في المونديال

اعلام اسباني.. الإنجاز الكروي للمغرب “من أروع القصص” في…

2022-12-15 / 19:36

‫2 تعليقات

  1. كل يوم يزيدنا اعجابا هاد السيد شئ مشرف للكرة المغربية ان تلعب في الربع الدهبي،لكن الفريق لم تكن له الروح القتالية ضد فرنسا لو احتجو وطلبو الفار ووقفو الماتش غادي يكون كلام اخر ،بوفال عطاوه صفراء وسكتعلى كل حال الف مبروك للمغرب وديما المغرب

  2. اعتقد انها هذا المونديال لا يوجد فيها العادل حضور ماكرون في مباراه ولن يحضر امير قطر هناك شيء مخفي اعتقد هناك الضغوطات على منتخب المغرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق