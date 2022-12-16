فرنسا.. 10 وفيات ضمنهم أطفال في حريق مبنى قرب مدينة ليون

هبة بريس - وكالات

قالت الحكومة المحلية في منطقة فرنسية اليوم الجمعة إن عشرة أشخاص قتلوا من بينهم خمسة أطفال وفقا لحصيلة أولية بعد أن اندلع حريق في الصباح في بناية سكنية في فون فلان قرب مدينة ليون.

وذكرت السلطات المحلية لمنطقة ليون ورون أن سبب الحريق لم يعرف بعد وأن نحو 170 إطفائيا في موقع الحادث.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن طوقا أمنيا فرض حول موقع الحريق.

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