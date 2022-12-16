انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة بفاس

نجلاء مزيان

انطلقت أول أمس، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة، التي تستضيفها مدينة فاس، على مدى أربعة ايام تحت شعار “فاس تتنفس مسرحا وفرجة”.

وتميز حفل الإفتتاح، بكلمات ترحيبية لكل من مدير المهرجان محمد المرابط، وممثلين عن وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة، ومجلسي جماعة فاس ومقاطعة جنان الورد، اثنت على هذه التظاهرة، وفقراتها المتنوعة، ورهاناتها، في تعزيز التواصل الفني، وجعل المسرح وسيلة للاشعاع والتربية وتحقيق الفرجة، والدينامية الفنية والثقافية.

وتم عرض فيديو يوثق أقوى لحظات الدورة السابقة،و الاحتفاء بتجربة الراحل نور الدين الشاوني، حيث قدمت شهادة في حقه من قبل الفنان حميد الرشواني، فضلا عن تسليم إبنه درع وشهادة التكريم، من قبل محمد توفيق المعلم.

كما تخلل استهلال الدورة، تقديم عرض كوميدي تفاعل معه الجمهور بعنوان “طابي روج”، إضافة إلى عرض مسرحية “كالاج” لفرقة الخشبة البيضاء للإبداع المسرحي من الدار البيضاء.

يذكر أن هذه التظاهرة المسرحية، تنظمها جمعية دار الفن، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة، تعرف أنشطة متنوعة أبرزها تكريم كل من خديجة عدلي وحسن مكيات، فضلا عن تنظيم عدة ورشات مسرحية يؤطرها مختصون في المجال وغيرها.

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