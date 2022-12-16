مهاجم كرواتيا: مواجهة المغرب ستكون “بمثابة حياة أو موت”

2022-12-16 / 10:18
4
هبةبريس - وكالات

أكد المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش، أن مباراة تحديد المركز الثالث ضد المغرب في مونديال 2022 لكرة القدم السبت، ستكون “بمثابة حياة أو موت” لأن “الفوز بميدالية يجعلك بطلا خالدا”.

وقال كراماريتش، خلال مؤتمر صحفي: “نفهم متعة الفوز بميدالية في كأس العالم. (…) إنه شيء يبقى معك لبقية حياتك”.

وتابع أن المغرب الذي بات أول بلد إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي “في نفس الوضع الذي كنا عليه في عام 1998، وبالتالي سيضحي بحياته من أجل هذه الميدالية”.

وأضاف: “سيتطلب الأمر صبرا ولن يكون لأحد الهامش في ارتكاب الأخطاء. ربما لحظة تميز أو مهارات فردية قد تقرر النتيجة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنفانتينو : لنركز على ما تبقى من المونديال والمغرب قدم صورة فخرية للكرة الافريقية

إنفانتينو : لنركز على ما تبقى من المونديال والمغرب…

2022-12-16 / 15:42
Photo of “بي إن سبورتس” تعلن بث مباراة نهائي المونديال مجانا

“بي إن سبورتس” تعلن بث مباراة نهائي المونديال مجانا

2022-12-16 / 15:08
Photo of رومان سايس يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث

رومان سايس يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث

2022-12-16 / 14:47
Photo of لعب آخر مباراة أمام المغرب .. نجم إسبانيا يعلن اعتزاله دوليا

لعب آخر مباراة أمام المغرب .. نجم إسبانيا يعلن…

2022-12-16 / 14:35
Photo of تنظيم المغرب لمونديال الأندية.. اعتراف من الفيفا بقدرة المملكة و ريادتها القارية

تنظيم المغرب لمونديال الأندية.. اعتراف من الفيفا بقدرة المملكة…

2022-12-16 / 14:18
Photo of قيادي سابق في البوليساريو: “منتخب الركراكي فخر لنا و ربحنا أمة استنهضت”

قيادي سابق في البوليساريو: “منتخب الركراكي فخر لنا و…

2022-12-16 / 12:55
Photo of إنفانتينو: إقامة كأس العالم للأندية بالمغرب في 2023

إنفانتينو: إقامة كأس العالم للأندية بالمغرب في 2023

2022-12-16 / 12:11
Photo of منتخب كرواتيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

منتخب كرواتيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

2022-12-16 / 11:52
Photo of الركراكي: قلبي يدعم فرنسا و لدي الكثير من الاحترام للأرجنتين

الركراكي: قلبي يدعم فرنسا و لدي الكثير من الاحترام…

2022-12-16 / 11:44
Photo of الركراكي: احتجاج الجامعة على التحكيم “لن يغير الواقع”

الركراكي: احتجاج الجامعة على التحكيم “لن يغير الواقع”

2022-12-16 / 10:38

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق