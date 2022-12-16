صحيفة هندية : المغرب دشن نظاما جديدا في عالم الرياضة

هبة بريس

ذكرت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية أن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي كأول فريق إفريقي وعربي يبلغ نصف نهاية المونديال، دليل على ظهور نظام جديد في عالم الرياضة.

وكتبت الصحيفة في عددها لليوم الجمعة أنه في كأس للعالم بتحولات قوية، كانت الخلاصة الأكثر إقناعا هي أن عالم كرة القدم أصبح ميدانا للعب متكافئ أكثر فأكثر في أكبر الرياضات تنافسية.

وأضافت الصحيفة أنه بفضل أدائهم التاريخي أصبح لاعبوا المنتخب المغربي نجوما أظهروا روحا وعزيمة لا تقهر، والتي كانت السمة البارزة للحضور المغربي.

وشدد صاحب المقال على أن هذا الانتصار للاعب المغربي، يشير إلى أي مدى يمكن للرياضة أن تكسر الحدود التي غالبا ما تجد السياسة صعوبة في تجاوزها.

ولاحظت الصحيفة أن المنتخب المغربي، بضمه للاعبين يمارسون بالبطولة المحلية، وآخرون يمارسون في الأندية الأوروبية الكبيرة، فكك تلك الرواية السائدة التي تصنف المهاجرين العرب المسلمين على أنهم تهديد للهوية الوطنية والأمن الداخلي والتماسك الاجتماعي”.

من جهة أخرى طرحت الصحيفة سؤالا محاليا يفرض نفسه في كل نسخة لكأس العالم، وهو متى تتأهل الهند للنهائيات، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل أن يحدث ذلك في المستقبل القريب، “لكن قد يتحقق ذلك عندما يتم نشر رياضة شعبية في جميع أنحاء البلاد، كما حدث مع الكريكيت”.

وكتبت الصحيفة “إلى ذلك الحين، دعونا نستمتع بالحلم المغربي “.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6