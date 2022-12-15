“جماهير مغربية بلا تذاكر في قطر ” ..الواقعة تصل البرلمان

2022-12-15 / 23:43
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هبة بريس _ الرباط

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول واقعة “التذاكر”

وقال الفريق ” أفادت الاخبار الواردة من قطر التي تحتضن كأس العالم 2022 أن مسؤولا بالجامعة الملكية لكرة القدم، جدلا واسعا بسبب طريقة تدبير تذاكر مباراة المغرب ضد فرنسا، بدعوى سطو على حصة التذاكر التي أمنتها الجامعة للمشجعين المغاربة، وتوزيعها بمزاجية، خاصة مع استفادة بعض المؤثرين منها، في حين تنتظر الآلاف من الجماهير المغربية الحصول على فرصتها لتشجيع المنتخب المغربي من الملعب.”

وجاء في السؤال ” وتتداول هذه الاخبار أن عملية توزيع التذاكر شهدت فوضى كبيرة، وذلك بعد اختفاء التذاكر المخصصة للمغاربة، ووجد مئات المغاربة الذين التحقوا بقطر أنفسهم محرومون من متابعة المباراة، قبل أن تقوم شركة “لارام” هي الأخرى بإيقاف باقي الرحلات المبرمجة ما أثار استياء المواطنين المغاربة”

واضاف السؤال الذي تحصلت عليه هبة بريس ” فعوض أن تعتمد الجامعة الملكية لكرة القدم طرق واضحة في توزيع تذاكر المباريات بطريقة مؤسساتية، عمدت إلى إسنادها إلى المسؤول المشار إليه أعلاه، لتوزيعها بطريقة غامضة، حيث تم تداول اسمه بقوة من طرف مؤثرين خلال المباراة الماضية، ما أثار شبهات المحسوبية في توزيع التذاكر الشيء الذي جعل الآلاف من الجماهير المغربية في حالة ترقب قبل المباراة بمطار الدوحة وهم خارج ملعب البيت المونديالي.”

وتساءل الفريق عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق للتأكد من صحة الاخبار والمعرفة ملابسات هذه الواقعة؟ و هل سيتم إيفاد لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة كل المتورطين في هذه الواقعة؟ – ما هي التدابير التي ستعملون على إقرارها لعدم تكرار مثل هذه السلوكات والممارسات اللامسؤولة واللا اخلاقية ؟

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‫13 تعليقات

  4. اصلا الا جينا صراحة ناس اي مشاو يتفرجو مشاو يتصورو اكثريه فيهم و مشجعوش بالمستوى المطلوب اغلبيتهم جالسين ! فنانات و صحاب انستا و و

  7. الشوهة أن راءحة الفساد التي تجتاح المجتمع المغربي وصلت حتى قطر ،لك الله يا وطني

  9. انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة هي سبب اللهطة لي ولات فالمسؤولين لي غاديين بالبلاد للسيزي

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