أخنوش من نيويورك .. تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يكون رهينا باحترام البيئة
أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في معرض كلمة ألقاها اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، أن المملكة المغربية دخلت، تحت قيادة جلالة الملك، مرحلة غير مسبوقة في تنميته الاقتصادية والاجتماعية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال أوراش كبرى تهم على الخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، إضافة لمباشرة إصلاحات مهمة في قطاعي الصحة والتعليم.
على صعيد آخر، سجل رئيس الحكومة، أن للمغرب قناعة راسخة، تتمثل في أن تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يكون رهينا باحترام البيئة. وفي ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، وضع المغرب نفسه في موقع رائد في مجال الطاقات الخضراء منذ أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن المغرب تمكن من توفير 37٪ من احتياجاته من الطاقات الخضراء، ويهدف للوصول إلى 52٪ بحلول عام 2030.
وأشار أن “أجندة 2063″، التي تبناها قادة الدول الافريقية سنة 2013، والتي تسمح لافريقيا بإبراز نفسها بطريقة مندمجة ومستدامة، وضعت العنصر البشري في صلب أولوياتها، عبر ضمان الكرامة لكل المواطنين. وهذا ما يمثل جوهر خارطة طريق المملكة المغربية، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، الرامية لتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية”، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس الحكومة أن الشراكة المندمجة والشاملة بين المغرب وإفريقيا والولايات المتحدة توجد في صلب أولويات المملكة، موضحا بأن المملكة المغربية، وتحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على اقتناع بأن “أواصر الثقة والتعاون يجب أن تُسْتثْمَر في تعزيز الشراكة الشاملة والمندمجة، التي تنعكِس إيجابا على اقتصاداتنا وشعوبنا”.
2 تعليقات
تحقيق التنمية الاقتصادية رهينة بتخليق الحياة السياسية والاعتناء بمصالح المواطن والتخلي عن الريع السياسي والاغتناء على حساب الشعب. أما الشعارات والضحك على الدقون فقد فات أوانها ولم يعد المواطن بوسعه حتى سماعها فما بالك بالاقتناع بها
تحقيق التنمية الاقتصادية رهين لاحترام المواطن وانسانيتهوبعدها ستاتي الامور الاخرى تلقائيا