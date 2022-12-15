أخنوش من نيويورك .. تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يكون رهينا باحترام ‏البيئة

2022-12-15 / 22:45
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هبة بريس _ الرباط

أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في معرض كلمة ألقاها اليوم من العاصمة الأمريكية ‏واشنطن في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، أن المملكة المغربية دخلت، تحت ‏قيادة جلالة الملك، مرحلة غير مسبوقة في تنميته الاقتصادية والاجتماعية لترسيخ أسس ‏الدولة الاجتماعية، من خلال أوراش كبرى تهم على الخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على ‏جميع المواطنين، إضافة لمباشرة إصلاحات مهمة في قطاعي الصحة والتعليم‎.‎

على صعيد آخر، سجل رئيس الحكومة، أن للمغرب قناعة راسخة، تتمثل في أن تحقيق ‏التنمية الاقتصادية يجب أن يكون رهينا باحترام البيئة. وفي ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك ‏محمد السادس، وضع المغرب نفسه في موقع رائد في مجال الطاقات الخضراء منذ أكثر من 15 ‏عاما، مشيرا إلى أن المغرب تمكن من توفير 37٪ من احتياجاته من الطاقات الخضراء، ويهدف ‏للوصول إلى 52٪ بحلول عام 2030.‏

وأشار أن “أجندة 2063″، التي تبناها قادة الدول الافريقية سنة 2013، والتي تسمح لافريقيا ‏بإبراز نفسها بطريقة مندمجة ومستدامة، وضعت العنصر البشري في صلب أولوياتها، عبر ‏ضمان الكرامة لكل المواطنين. وهذا ما يمثل جوهر خارطة طريق المملكة المغربية، تنفيذا ‏للتوجيهات السامية لجلالة الملك، الرامية لتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية”، على حد تعبيره.‏

وأضاف رئيس الحكومة أن الشراكة المندمجة والشاملة بين المغرب وإفريقيا والولايات المتحدة ‏توجد في صلب أولويات المملكة، موضحا بأن المملكة المغربية، وتحت قيادة صاحب الجلالة ‏الملك محمد السادس، على اقتناع بأن “أواصر الثقة والتعاون يجب أن تُسْتثْمَر في تعزيز ‏الشراكة الشاملة والمندمجة، التي تنعكِس إيجابا على اقتصاداتنا وشعوبنا”.‏

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