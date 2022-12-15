قمة الولايات المتحدة وإفريقيا.. اشادة بالمشاركة “بالغة الأهمية” للمغرب

هبة بريس

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بمشاركة المغرب “بالغة الأهمية” في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، التي تنعقد في الفترة من 13 إلى 15 دجنبر الجاري في واشنطن.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب الشؤون الإفريقية، روبرت سكوت، في تصريح للصحافة على هامش القمة المنظمة على مدى ثلاثة أيام، إن “وجود المغرب هنا (في قمة واشنطن) أمر بالغ الأهمية”.

وأشار إلى أن المغرب شارك في جميع المناقشات المتعلقة أساسا بتعزيز النظام الصحي، وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية.

وقال المسؤول الأمريكي إن الأمر يتعلق بقضايا مهمة بالنسبة لإفريقيا والولايات المتحدة والعالم بأسره، مؤكدا أن مشاركة دولة رائدة مثل المغرب أضفت قيمة مضافة على أشغال هذه القمة.

من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي الأمريكي بالروح “المذهلة” التي أظهرها لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في كأس العالم في قطر، مضيفا أن أسود الأطلس يستحقون كل الثناء.

وتجمع قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا ممثلي حوالي 50 بلدا، والمجتمع المدني والقطاع الخاص من القارة الإفريقية، فضلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويناقش المشاركون في أشغال هذه القمة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، بعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، تهم على الخصوص جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، والديمقراطية والحكامة، والأمن والتجارة والاستثمارات وتطوير شراكات بين البلدان الإفريقية والولايات المتحدة.

ويمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة، المنعقدة بالعاصمة الفدرالية الأمريكية ما بين 13 و15 دجنبر الجاري.

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