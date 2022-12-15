التحقيق في شبهة “القتل العمد” في هجوم أودى بسائحة فرنسية بالقنيطرة

هبة بريس _ متابعة

قررت النيابة العامة الخميس، إحالة المشتبه به في حادث اعتداء بالحجارة أودى بحياة سائحة فرنسية الإثنين، على قاض للتحقيق معه بتهمتي “القتل العمد” و”محاولة القتل” إذ أصيب زوجها أيضا، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر لوكالة “فرانس برس” أن المتهم عُرض الخميس على الوكيل العام بمحكمة القنيطرة، شمال الرباط، “الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، للبحث معه في تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل”.

وأوقف المتهم الإثنين من طرف الدرك الملكي بمولاي بوسلهام، قرب القنيطرة، بعدما “فاجأ مواطنين أجنبيين، بدون سبب معقول، وعرضهما للعنف باستعمال الحجارة”، بحسب ما أفادت السلطات المحلية يومها.

ونقلت الضحيتان، وهما زوجان ثمانينيان، إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط لكن الزوجة توفيت في طريقها إليه متأثرة بصدمة في الرأس، وفق ما أفادت مديرة المستشفى ليلى درفوفي الإثنين.

أما حالة زوجها فمستقرة بحسب المصدر نفسه.

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