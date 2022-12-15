Members of the Moroccan security forces stand guard as a car transporting jihadist suspects charged over the brutal murder of two Scandinavian women hiking in Morocco, drives backward to a court in Sale, near the capital Rabat on May 16, 2019. - Danish student Louisa Vesterager Jespersen, 24, and 28-year-old Norwegian Maren Ueland had their throats slit while camping in an isolated area of the High Atlas mountains in December. The main suspects, who allegedly pledged allegiance to the Islamic State (IS) group, are all from the Marrakesh region near the site of the killings, which shocked the North African country. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

التحقيق في شبهة “القتل العمد” في هجوم أودى بسائحة فرنسية بالقنيطرة

2022-12-15 / 21:24
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هبة بريس _ متابعة

قررت النيابة العامة الخميس، إحالة المشتبه به في حادث اعتداء بالحجارة أودى بحياة سائحة فرنسية الإثنين، على قاض للتحقيق معه بتهمتي “القتل العمد” و”محاولة القتل” إذ أصيب زوجها أيضا، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر لوكالة “فرانس برس” أن المتهم عُرض الخميس على الوكيل العام بمحكمة القنيطرة، شمال الرباط، “الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، للبحث معه في تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل”.

وأوقف المتهم الإثنين من طرف الدرك الملكي بمولاي بوسلهام، قرب القنيطرة، بعدما “فاجأ مواطنين أجنبيين، بدون سبب معقول، وعرضهما للعنف باستعمال الحجارة”، بحسب ما أفادت السلطات المحلية يومها.

ونقلت الضحيتان، وهما زوجان ثمانينيان، إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط لكن الزوجة توفيت في طريقها إليه متأثرة بصدمة في الرأس، وفق ما أفادت مديرة المستشفى ليلى درفوفي الإثنين.

أما حالة زوجها فمستقرة بحسب المصدر نفسه.

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‫2 تعليقات

  1. حذار قلناها لكم سابقا هناك خلايا نائمة على رؤوس الاصابع يؤدى لها من طرف المخابرات الكرغولية العسكرية الارهابية الجزائرية بأن تقوم بتنفيذ عمليات قتل للسياح ولو بالحجارة او الاسلحة البيضاء من اجل ضرب السياحة المغربية وبالتالي الاقتصاد الوطني حذار انتم في جوار اكبر عدو لذود كافر مجوسي لو كان بامكانه لتمنى مسح المغرب من الخريطة! الله الوطن الملك

  2. الهمجية و العنصرية نعلة الله عليك يا مجرم مادا فعل لك اؤلاءك الفرنسيين لقتلهم بالحجارة؟صافي خسرتي فمباراة كرة قدم تافهة وتقوم بقتل نفس زكية؟ ،ادعوا جميع الفرنسيين أن لا ياتوا للمغرب،لأنهم سيتعرضون لاعتداء العنصريين و المجرمين ادهبوا لتونس أو مصر أو اسبانيا افضل لكم .

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