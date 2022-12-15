من أجل استعادة دفئ العلاقات ..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب
وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء الخميس إلى الرباط، في زيارة تهدف لإعادة الدفء لعلاقات البلدين والتي يسودها فتور منذ أشهر، والتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة مطلع العام المقبل، وفق صحافيي وكالة فرانس برس.
وشهدت علاقات الحليفين التقليديين فتورا في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد قرار باريس في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه “غير مبرر”، وأدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيستقبل نظيرته الفرنسية الجمعة في الرباط وينتظر أن “يتطرقا إلى الشراكة الثنائية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا في كافة أبعادها”.
وأوضحت لوجاندر أن موضوع التأشيرات سيطرح هو الآخر، من دون إعطاء تفاصيل حول ما إذا كان سيعلن عن رفع القيود المفروضة من جانب باريس.
ومن المرتقب أن يزور ماكرون المغرب “خلال الأشهر الثلاثة الأولى” من العام المقبل، بدون أن يحدد تاريخها رسميا بعد.
12 تعليقات
الاعتراف بمغربية صحرائنا والا فلا علاقات بيننا الوحدة الترابية خط احمر والسياسة المزدوجة لم يعد لها مكان في ديبلوماسيتنا
القضية فيها شلى مايتقال الخونة في الداخل والخارج حسبنا الله…..
لا صافي حنا درنا النية وغنبقاو غ هنا جيو انتم ل عندنا هههههه
الله يغني هاد البلاد على تأشيراتكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على كمارة يالطيف يالطيف
فوقاش يبعدو علينا هلكونا وخربو هاد الوطن هما والكراكيز ديالهم
لانرضى الا بالوضوح في قضية الصحراء اما معنا واما ضدنا
حسبي الله ونعم الوكيل
مباراة البارحة تلخص كل شيء كورة القدم لم تعد منافسة شريفة كما كانت من قبل
نفس الشي لي توقعتوا وقع بتفصيل سبحان الله وكنواعد نفسي عمرني نتبع الكرة المغربية فحياتي المنتخب مزيان ولكن السياسة كتطغى على كولشي للاسف
السياسة افسدت كل شي .حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .
لانريد استقبال الماسوني زوج الماسونية الذي،كان سببا في انهزام المنتخب المغربي بضغط،منه على الفيفا وارتشاء الحكام حتى حكام الفار ارتشاهم هذا،الملعون عدو الله اولا وعدو شريعة الله ثانيا وعدو المسلمين،ثالثا،لانريد ه في بلدنا حتى تنتهي صلاحيته فرنسا شعبا وحكومة،كلهم من أخبث خبثاء،العالم الملحدين