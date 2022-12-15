عبد النباوي : المغرب وضع سياسة ناجعة لردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
محمد عبد النباوي

تعاون قضائي.. “عبد النباوي” يتباحث مع المدعي العام لكينيا

2022-12-15 / 20:16
1
هبة بريس _ الرباط

أجرى مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط ، مباحثات مع السيد نور الدين محمد حجي المدعي العام ورئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا، تناولت سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وخلال هذه المباحثات، تم التعريف بالنظام القضائي في كل من المغرب وكينيا، وتدارس آفاق التعاون بين مؤسستيهما القضائيتين.

وفي تصريح للصحافة، أكد احجي أن المغرب وكينيا ، كبلدين إفريقيين ، يواجهان تحديات مماثلة، معتبرا أن تبادل الزيارات ودعم بعضهما البعض، سبيلان لتجاوز تلك التحديات.

وقال إن بلاده تدعم بقوة المملكة التي تعتبرها “شريكا مهما للغاية” في دفع إفريقيا لتكون قارة يمكن أن تتطور لما فيه صالح شعوبها.

وجرت هذه المباحثات بحضور أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوفد الكيني المرافق للسيد نور الدين محمد حجي الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل.. الملك يشيد بالأسود: أسعدتم المغاربة والجماهير وأشهدتم العالم عن علو كعبكم

عاجل.. الملك يشيد بالأسود: أسعدتم المغاربة والجماهير وأشهدتم العالم…

2022-12-17 / 21:27
Photo of السفير الأمريكي بالرباط يزور “قلعة الطوريس” ضواحي الحسيمة

السفير الأمريكي بالرباط يزور “قلعة الطوريس” ضواحي الحسيمة

2022-12-17 / 21:18
Photo of الحسيمة ..السجن لسبع متهمين بتنظيم عمليات للهجرة السرية

الحسيمة ..السجن لسبع متهمين بتنظيم عمليات للهجرة السرية

2022-12-17 / 18:43
Photo of تركيا ..نجاح إطلاق أول صاروخ أسرع من الصوت

تركيا ..نجاح إطلاق أول صاروخ أسرع من الصوت

2022-12-17 / 18:08
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 83 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 83 إصابة جديدة

2022-12-17 / 16:11
Photo of اولاد التايمة.. رفضت أسرتها طلب زواجه منها فقام بالاعتداء عليها

اولاد التايمة.. رفضت أسرتها طلب زواجه منها فقام بالاعتداء…

2022-12-17 / 15:01
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-17 / 14:07
Photo of أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح فاس وتعرِي واقع البنية التحتية للمجالس المنتخبة

أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح فاس وتعرِي واقع البنية…

2022-12-17 / 12:38
Photo of كندا تدعم استراتيجية غابات المغرب لحماية التنوع البيولوجي

كندا تدعم استراتيجية غابات المغرب لحماية التنوع البيولوجي

2022-12-17 / 12:09
Photo of ترويج “الماحيا” يجر شخصين للاعتقال بالعيون

ترويج “الماحيا” يجر شخصين للاعتقال بالعيون

2022-12-17 / 10:40

تعليق واحد

  1. Aux Responsables:Nous sommes des Marocains du Monde.Nous vousdemandons d’intervenir pour abolir la corruption aux tribunaux de Ouarzazate et Tinghir.L’alerteatteint le rouge

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق