عبد النباوي : المغرب وضع سياسة ناجعة لردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
محمد عبد النباوي

تعاون قضائي.. “عبد النباوي” يتباحث مع المدعي العام لكينيا

2022-12-15 / 20:16
1
هبة بريس _ الرباط

أجرى مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط ، مباحثات مع السيد نور الدين محمد حجي المدعي العام ورئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا، تناولت سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وخلال هذه المباحثات، تم التعريف بالنظام القضائي في كل من المغرب وكينيا، وتدارس آفاق التعاون بين مؤسستيهما القضائيتين.

وفي تصريح للصحافة، أكد احجي أن المغرب وكينيا ، كبلدين إفريقيين ، يواجهان تحديات مماثلة، معتبرا أن تبادل الزيارات ودعم بعضهما البعض، سبيلان لتجاوز تلك التحديات.

وقال إن بلاده تدعم بقوة المملكة التي تعتبرها “شريكا مهما للغاية” في دفع إفريقيا لتكون قارة يمكن أن تتطور لما فيه صالح شعوبها.

وجرت هذه المباحثات بحضور أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوفد الكيني المرافق للسيد نور الدين محمد حجي الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التحقيق في شبهة “القتل العمد” في هجوم أودى بسائحة فرنسية بالقنيطرة

التحقيق في شبهة “القتل العمد” في هجوم أودى بسائحة…

2022-12-15 / 21:24
Photo of العثور على جثة سيدة حامل جرفتها السيول ضواحي شفشاون

العثور على جثة سيدة حامل جرفتها السيول ضواحي شفشاون

2022-12-15 / 19:05
Photo of مباراة فرنسا والمغرب.. “جنبلاط” ينتقد “الاستعمار الثقافي”

مباراة فرنسا والمغرب.. “جنبلاط” ينتقد “الاستعمار الثقافي”

2022-12-15 / 18:48
Photo of ” نصفية “جمال الدبوز تغضب المغاربة ..”إما مغربيا أو فرنسيا”

” نصفية “جمال الدبوز تغضب المغاربة ..”إما مغربيا أو…

2022-12-15 / 18:11
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 122 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 122 إصابة جديدة

2022-12-15 / 16:52
Photo of مونديال قطر.. كرة القدم المغربية .. التألق والرهانات

مونديال قطر.. كرة القدم المغربية .. التألق والرهانات

2022-12-15 / 16:35
Photo of واشنطن.. أخنوش يجري مباحثات مع الممثلة التجارية للولايات المتحدة

واشنطن.. أخنوش يجري مباحثات مع الممثلة التجارية للولايات المتحدة

2022-12-15 / 16:15
Photo of منظمة ما تقيش ولدي تدين تخفيف الحكم على ” بيدوفيل

منظمة ما تقيش ولدي تدين تخفيف الحكم على ”…

2022-12-15 / 15:42
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية وتساقطات ثلجية يومي الخميس والجمعة

نشرة إنذارية: أمطار قوية وتساقطات ثلجية يومي الخميس والجمعة

2022-12-15 / 13:36
Photo of بعد تحسن صحتها.. الأم المالية التي أنجبت 9 توائم بالبيضاء تغادر المغرب

بعد تحسن صحتها.. الأم المالية التي أنجبت 9 توائم…

2022-12-15 / 12:34

تعليق واحد

  1. Aux Responsables:Nous sommes des Marocains du Monde.Nous vousdemandons d’intervenir pour abolir la corruption aux tribunaux de Ouarzazate et Tinghir.L’alerteatteint le rouge

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق