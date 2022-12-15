تعاون قضائي.. “عبد النباوي” يتباحث مع المدعي العام لكينيا

هبة بريس _ الرباط

أجرى مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط ، مباحثات مع السيد نور الدين محمد حجي المدعي العام ورئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا، تناولت سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وخلال هذه المباحثات، تم التعريف بالنظام القضائي في كل من المغرب وكينيا، وتدارس آفاق التعاون بين مؤسستيهما القضائيتين.

وفي تصريح للصحافة، أكد احجي أن المغرب وكينيا ، كبلدين إفريقيين ، يواجهان تحديات مماثلة، معتبرا أن تبادل الزيارات ودعم بعضهما البعض، سبيلان لتجاوز تلك التحديات.

وقال إن بلاده تدعم بقوة المملكة التي تعتبرها “شريكا مهما للغاية” في دفع إفريقيا لتكون قارة يمكن أن تتطور لما فيه صالح شعوبها.

وجرت هذه المباحثات بحضور أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوفد الكيني المرافق للسيد نور الدين محمد حجي الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

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