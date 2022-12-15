” نصفية “جمال الدبوز تغضب المغاربة ..”إما مغربيا أو فرنسيا”

هبة بريس _ ع عياش

أشعل الكوميدي جمال الدبوز، مغربي الأصل والحامل للجنسية الفرنسية غضب الجمهور المغربي ورواد “السوشل ميديا” وذلك بعد ظهوره في صورة لقميص رياضي يحمل شعاري المغرب وفرنسا، خلال المباراة التي جمعت “أسود الأطلس” بنظيرهم “الديكة”، في نصف نهائي كأس العالم “فيفا قطر 2022”.

وتداول رواد “السوشل ميديا” صورة الدبوز عبر نطاق واسع، معبرين عن سخطهم، حيث علق أحد النشطاء قائلا: “ما قام به الكوميدي لا يمت للوطنية بأي صلة”.

ولم يتقبل بعض المغاربة ازدواجية الأخير حيث قال احدهم : “إما أن تكون مغربيا أو تكون فرنسيا”، مشيرا إلى أن الجسد لا يمكن أن يحمل قلبين في الآن نفسه.

وبعد ان فازت فرنسا على المغرب قال فيسبوكي : “هنيئا لك بنصفك الفرنسي، أما المغرب فلا يشرفه أن يكون من أبنائه من يتنكر له وقت المواجهة ويلعب على الحبلين، ويعلن انتماءه إليه كلما كانت هناك مصلحة يجني من ورائها الدراهم..”.

وكتب أحد نشطاء “السوشل ميديا” تعليقا على الصورة ذاتها، جاء فيه: “شوفوا هاد مول مهرجان مراكش الدولي للضحك جمال الدبوز داير فيها نص نص، فلوس المغرب حلال والجنسية والوطنية حرام..”.

وأضاف: “عجبني جاد المالح وليلى السليماني، وهيرفي رونار وزين الدين زيدان الذين أعلنوا علانية وعبر وسائل الإعلام الفرنسية دعمهم و تشجيعهم للمنتخب المغربي”.

وتعتبر خرجة الدبوز هاته الثانية التي اغضبت المغاربة بعد اولى شبه فيه المغاربة المقيمين بفرنسا بـ “البقر الوحشي”.

الدبوز تحدث حينها بسخرية وتهكم كبيرين عن الطريقة التي يسافر بها المغاربة في العطلة، واصفا إياهم بـ “البقر الوحشي”، الذي من الضروري أن يرعى وسط قطيع، في إشارة منه إلى أنهم يسافرون بأعداد كبيرة في اليوم نفسه.

وقال الدبوز في الفيديو نفسه إن الإسبانيين يكرهون المغاربة الذين يسافرون عن طريق البر من فرنسا إلى بلدهم، مشيرا إلى أنهم يستغلون محطات الاستراحة من أجل الدخول إلى المرحاض فقط دون اقتناء أي شيء آخر.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماغي حملة هجوم شرسة على الدبوز واعتبروه أنه يحل بالمغرب فقط من أجل كسب الأموال فقط عن طريق مهرجان مراكش للضحك الذي يشرف على تنظيمه منذ سنوات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0