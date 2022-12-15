الإنفلونزا تضرب منتخب فرنسا قبل نهائي المونديال

2022-12-15 / 17:46
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هبة بريس - وكالات

ضربت نزلة برد منتخب فرنسا لكرة القدم قبيل مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 أمام الأرجنتين المقرة الأحد، ما أثر على ثلاثة لاعبين على الأقل.

وقال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب إن لاعبين يعانيان من أعراض وهما المدافع دايوت اوباميكانو ولاعب خط الوسط أدريان رابيو، وعزلا في بداية الأسبوع، ولم يشاركا في مباراة نصف النهائي لفرنسا أمام المغرب التي انتهت بفوز الفرنسيين بهدفين مقابل لا شيء.

و لم يكن رابيو في تشكيلة مباراة الأربعاء التي أقيمت في ملعب البيت بقطر. وكان أوباميكانو في التشكيل كاحتياطي لكنه لم يلعب.

وأضاف ديشامب أن أوباميكانو يتعافى من” ثلاثة أيام صعبة” منذ لعب في ربع النهائي أمام إنجلترا السبت.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن مدرب “الديوك”:” لكن أمامنا أربعة أيام حتى المباراة المقبلة، لذا سيكون جاهزا لمباراة الأحد،” مشيرا إلى أن الاحتياطي كينغزلي كومان يعاني أيضا من الحمى.

وأكد أنه يتوقع أن يكون كل لاعبيه أصحاء لخوض النهائي أمام الأرجنتين.

وتابع قائلا” إنه موسم الأنفلونزا الآن، وعلينا أن نكون حذرين. كما أن اللاعبين شهدوا تغيرا كبيرا وجهازهم المناعي قد يكون منهكا نسبيا.”

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