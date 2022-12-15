فرنسا.. إيقاف متطرفين خططوا لمهاجمة جماهير المغرب

2022-12-15 / 17:25
2
هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مجموعة من الأشخاص ينتمون لليمين المتطرف كانوا ينوون مهاجمة المشجعين المغاربة في شارع الشانزليزيه الشهير بعد فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 266 شخصا اعتقلوا بعد أعمال عنف في أنحاء البلاد، من بينهم 167 فردا في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف ممثلو الادعاء في باريس أن 40 شخصا من اليمين المتطرف ألقي القبض عليهم، بعضهم يحمل أسلحة طعن.

وذكرت تقارير إخبارية أن المتهمين خططوا لمواجهة المشجعين المغاربة، حيث كانوا يستهدفون الذهاب إلى شارع الشانزليزيه الشهير الذي جرت به الاحتفالات الفرنسية بالفوز.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تصدير أكثر من 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية

تصدير أكثر من 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية

2022-12-15 / 21:48
Photo of سلوفاكيا.. سقوط الحكومة بعد خسارة تصويت برلماني على الثقة

سلوفاكيا.. سقوط الحكومة بعد خسارة تصويت برلماني على الثقة

2022-12-15 / 21:18
Photo of رجل مسلح يقتحم مقر الرئيس في غويانا

رجل مسلح يقتحم مقر الرئيس في غويانا

2022-12-15 / 19:49
Photo of إصابة قائد شرطة بولندي بعد انفجار هدية تلقاها في أوكرانيا

إصابة قائد شرطة بولندي بعد انفجار هدية تلقاها في…

2022-12-15 / 18:58
Photo of بمشاركة المغرب والبحرين والإمارات.. اسرائيل تطلق “القبة الحديدية السيبرانية”

بمشاركة المغرب والبحرين والإمارات.. اسرائيل تطلق “القبة الحديدية السيبرانية”

2022-12-15 / 14:39
Photo of بلجيكا.. اعتقال 100 شخص إثر وقوع اشتباكات عقب مباراة المغرب

بلجيكا.. اعتقال 100 شخص إثر وقوع اشتباكات عقب مباراة…

2022-12-15 / 12:59
Photo of البرلمان اللبناني يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد

البرلمان اللبناني يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد

2022-12-15 / 11:15
Photo of فرنسا.. مصرع فتى دهسا في اشتباكات بين مشجعي فرنسا والمغرب بمونتبيلي

فرنسا.. مصرع فتى دهسا في اشتباكات بين مشجعي فرنسا…

2022-12-15 / 10:23
Photo of إعلام : الدول الإفريقية لا تنظر للولايات المتحدة كشريك موثوق

إعلام : الدول الإفريقية لا تنظر للولايات المتحدة كشريك…

2022-12-14 / 20:41
Photo of شعب أوكرانيا يتسلم جائزة سخاروف لحرية الفكر

شعب أوكرانيا يتسلم جائزة سخاروف لحرية الفكر

2022-12-14 / 19:21

‫2 تعليقات

  1. إن الفوز لم يكن مستحقات.و تفاديا لأعمال إرهابية تخلى الاسود على لقبهم.إستحوادهم
    علي الملعب خير دليل بشهادة الجميع 🇲🇦.
    إنتضروا الأحسن و في كل المجالات.

  2. En tant que ressortissant marocain en France
    Je peux dire que l extrême droite ne sont pas des humains
    Que la France est un pays raciste
    Que ceux qui gouverne ont leur agenda et passé tout pour les musulmans le terrorisme le vol la délinquance…
    Que seul l Algérie pour défendre ces citoyens
    Que le Maroc ne peut pas defendre même son roi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق