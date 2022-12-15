فرنسا.. إيقاف متطرفين خططوا لمهاجمة جماهير المغرب

2022-12-15 / 17:25
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هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مجموعة من الأشخاص ينتمون لليمين المتطرف كانوا ينوون مهاجمة المشجعين المغاربة في شارع الشانزليزيه الشهير بعد فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 266 شخصا اعتقلوا بعد أعمال عنف في أنحاء البلاد، من بينهم 167 فردا في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف ممثلو الادعاء في باريس أن 40 شخصا من اليمين المتطرف ألقي القبض عليهم، بعضهم يحمل أسلحة طعن.

وذكرت تقارير إخبارية أن المتهمين خططوا لمواجهة المشجعين المغاربة، حيث كانوا يستهدفون الذهاب إلى شارع الشانزليزيه الشهير الذي جرت به الاحتفالات الفرنسية بالفوز.

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