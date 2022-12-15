كورونا بالمغرب.. تسجيل 122 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الخميس 15 دجنبر، عن تسجيل 122 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، مقابل تعافي 101 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و863 ألف و667 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و377 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و849 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و260 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و588 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و382 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (46) والدار البيضاء سطات (34) وفاس مكناس (8 ) وطنجة تطوان الحسيمة (9) وسوس ماسة (9) مراكش آسفي (10) والعيون الساقية الحمراء (3) وجهة الشرق (2) والداخلة وادي الذهب (1)، فيما سجلت حالة الوفاة الواحدة في جهة الدار البيضاء سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 915 حالة، فيما تم سجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 12 حالة

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