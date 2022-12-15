رسميا: جامعة لقجع تحتج ضد تحكيم مباراة المغرب وفرنسا

هبة بريس - القسم الرياضي

احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم​، اليوم الخميس، بقوة على تحكيم​ مباراة المنتخب المغربي​ أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بالازويلوس.

جاء ذلك​ في رسالة وجهتها الجامعة الى الهيئة المختصة​ تضمنت الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم​ تنبيه غرفة الفار لذلك​ .

وأكد الجامعة، على أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالانصاف في اتخاد الإجراءات​ اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم.

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