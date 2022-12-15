الاتحاد العربي لكرة القدم: إنجاز كبير وأداء مميز للمنتخب المغربي في المونديال

2022-12-15 / 15:12
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هبة بريس

أشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم 2022، وقال إنه إنجاز كبير وأداء مميز ذلك الذي قدمه المنتخب المغربي في مونديال قطر.

وكتب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “كان حضوركم مميزا مبهرا مشرفا. شكرا لكم، وحظ أوفر لأسود الأطلس وبالتوفيق في القادم بإذن الله”.

وعزز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي حضر أمس مباراة المغرب ضد فرنسا، تغريدته بصورة للمنتخب المغربي تتوسط علم المملكة.

وانهزم المنتخب المغربي، أمس، في مباراته برسم نصف نهائي مونديال 2022 أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء. ويلتقي المغرب منتخب كرواتيا السبت القادم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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