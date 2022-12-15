بمشاركة المغرب والبحرين والإمارات.. اسرائيل تطلق “القبة الحديدية السيبرانية”
هبة بريس - وكالات
عقدت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.
وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، “‘هذا اجتماع تاريخي”، مشيرا إلى “إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين”، حسب قناة “i24 News”
وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم “القبة الحديدية السيبرانية” عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة “رافائيل” الإسرائيلية.
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر 2020 برعاية أمريكية.
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الله يكمل كلشي على خير عاشت الأخوة المغربية الإسرائيلية. نشكر دولة إسرائيل الشقيقة على تقتها في المغرب و على نقل التكنولوجيا الحديثة لبلدنا لمواجهة الاعداء وما أكثرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم 1
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ