حاكم دبي: المغرب رفع رأس العرب

2022-12-15 / 13:17
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هبة بريس

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأداء وإنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر.

وقال حاكم دبي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر: “فخورين بالأسود … فخورين بالأداء .. فخورين بالروح .. فخورين بالوصول .. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر .. شكراً أسود الأطلس”.

هذا وخرج المنتخب المغربي من نصف نهائي مونديال قطر، بعد فوز المنتخب الفرنسي في مباراة أمس الأربعاء بهدفين مقابل صفر.

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