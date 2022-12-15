بلجيكا.. اعتقال 100 شخص إثر وقوع اشتباكات عقب مباراة المغرب

هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل القبض على نحو 100 شخص إثر وقوع اشتباكات عقب خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي 2-0، الأربعاء في نصف نهائي مونديال “قطر 2022”.

وذكرت وكالة أنباء “بلجا” البلجيكية، صباح الخميس، نقلا عن الشرطة أن المشجعين المحتجزين يواجهون اتهامات الإخلال بالنظام العام وإتلاف سيارتي شرطة وحيازة ألعاب نارية محظورة.

وأوضح التقرير أنه جرى فرض سياج أمني على أجزاء من الطرق في وسط المدينة قبل المباراة.

وأشار تقرير وكالة “بلجا” إلى أنه ألقي القبض على عدة أشخاص وسط اشتباكات في أنتويرب شمال العاصمة بروكسل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0