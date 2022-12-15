بعد تحسن صحتها.. الأم المالية التي أنجبت 9 توائم بالبيضاء تغادر المغرب

هبة بريس - وكالات

تمكنت سيدة من مالي كانت قد دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بإنجابها 9 توائم في المغرب العام الماضي، من العودة إلى بلدها بعد أن أخبرها الأطباء أن أولادها بصحة جيدة.

وقضى التوائم وأمهم حليمة سيسي (26 عامًا) ووالدهم عبد القادر عربي (36 عامًا)، نحو عام ونصف العام في منزل على مقربة من المستشفى التخصصي في الدار البيضاء، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت الصحيفة الخميس، إلى أن الزوجين اضطرا للانتقال إلى شقة بالقرب من المستشفى حتى يتمكن الموظفون هناك من تقديم الدعم لهما على مدار الساعة، لافتة إلى أن حليمة كادت تموت بسبب فقدان الكثير من الدم خلال الولادة القيصرية المبكرة المطلوبة لتوليد 9 أطفال بأمان.

وقالت الصحيفة: “بعد ولادتهم، كان لا بد من إبقاء الأطفال في حاضنات. والآن عادوا إلى مالي لتعريف العائلة أخيرًا على الأسرة الكبيرة الجديدة”.

ونقلت الصحيفة عن صديق للعائلة قوله: “لقد كان انتظارًا طويلاً، مع الكثير من الدموع، لكن الأطفال جميعهم الآن يتمتعون بصحة جيدة والجميع مسرور بالعودة إلى المنزل. الأطفال يزدادون قوة كل يوم، ويتواصلون جيدًا مع بعضهم البعض، إنهم لطيفون جدًا”.

وأضاف: “كان هناك الكثير من المشاعر عندما غادروا العيادة في الدار البيضاء. لقد نظروا إلى الموظفين هناك كعائلة، لكن العودة إلى المنزل في أقرب وقت ممكن كانت دائمًا الخطة”.

وذكرت الصحيفة أن حكومة مالي قدمت للوالدين “الكثير من الدعم، وتم تصميم منزلهما الجديد خصيصًا لعائلة كبيرة جدًا، وهو مجهز بكل ما يحتاجون إليه”.

ووُلد التوائم، وهم 5 فتيات و4 أولاد، في 5 ماي 2021، وكانوا يحتاجون إلى أكثر من 100 حفاظة وستة لترات من الحليب كل يوم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0