احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز

2022-12-15 / 12:40
7
نجلاء مزيان - هبة بريس

استنكر العديد من النجوم المغاربة تصريح الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية حول تشجيعه للمغرب و فرنسا معا في آن واحد، و كذا ارتدائه لقميص جهة منه تشمل المنتخب المغربي و الجهة الثانية لنظيره الفرنسي.

و ما زاد من غضبهم، ظهوره في مقطع فيديو يوثق احتفاله بالهدف الأول لفائدة فرنسا على المنتخب المغربي أمام حسرة الجماهير المغربية المتواجدة على ملعب البيت.

و في هذا الصدد، علق الإعلامي المغربي رشيد العلالي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”ما كاينش شي حاجة سميتها نص مغربي، يا إما مغربي يا إما ماشي مغربي والتوني ديال لبلاد ما كيتقسمش و ما كيتشركش.. دبزتيها فهادي”.

و بدوره علق الممثل المغربي محمد الشوبي عبر حائطه الفايسبوكي:”فرحة جمال الدبوز بفوز الفريق الفرنسي، من حقك تفرح بأي بلد بغيتي غير هو ماتبقاش تجي ضحك وتمثل علينا ف مهرجان مراكش للضحك وتعطينا دروس فالوطنية”.

و أضاف المتحدث ذاته قائلا :”منين كتبغي تجمع أموال المغاربة كتبدا تبلحس ودبا حيث قضيتي لغرض، لي مشى مازال لذاك المهرجان راه معند يماه نفس منافق و مهرج متملق”.

وقال الفنان المغربي ربيع القاطي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”إما أن تكون مغربيا مكتمل الأركان، أو لا تكون، المنافق”.

و أضاف قائلا:”تسخر دائما في سكيتشاتك المنحطة من المغاربة الأحرار الذين صنعوا منك ما انت عليه الآن … ناكر للجميل”.

و كذلك الفنان هشام بهلول علق عبر المنصة ذاتها قائلا:” الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب المسيرة الخضراء، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي…”

و الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي انهزم أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء 14 دجنبر، على أرضية ملعب “البيت”، برسم نصف نهاية مونديال قطر 2022.

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون الفرجة بفاس

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دار الفن للمسرح وفنون…

2022-12-16 / 11:03
Photo of انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

انطلاق المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

2022-12-15 / 14:12
Photo of محمد هنيدي للمنتخب المغربي:”صنعتو التاريخ وقصتكم هنرويها لأحفادنا”

محمد هنيدي للمنتخب المغربي:”صنعتو التاريخ وقصتكم هنرويها لأحفادنا”

2022-12-15 / 11:33
Photo of شرين عبد الوهاب للمنتخب المغربي:”ولا ألف كأس عالم يوازي لعبكم”

شرين عبد الوهاب للمنتخب المغربي:”ولا ألف كأس عالم يوازي…

2022-12-15 / 09:43
Photo of قبل مباراة المنتخب المغربي..تامر حسني يتمنى الفوز للمغرب من حفله بقطر

قبل مباراة المنتخب المغربي..تامر حسني يتمنى الفوز للمغرب من…

2022-12-14 / 12:32
Photo of بطريقته الخاصة.. حاتم عمور يدعم المنتخب المغربي

بطريقته الخاصة.. حاتم عمور يدعم المنتخب المغربي

2022-12-14 / 10:38
Photo of محمد هنيدي: “أي حد حيشجع المغرب أمام فرنسا حعمله بلوك”

محمد هنيدي: “أي حد حيشجع المغرب أمام فرنسا حعمله…

2022-12-13 / 16:51
Photo of بسبب تأهل المغرب.. هاني شاكر”:أنا غيران على بلدي إحنا ناقصين إيه عنهم”

بسبب تأهل المغرب.. هاني شاكر”:أنا غيران على بلدي إحنا…

2022-12-13 / 11:10
Photo of حسين الجسمي يعلن دخوله القفص الذهبي

حسين الجسمي يعلن دخوله القفص الذهبي

2022-12-13 / 09:33
Photo of تفاصيل القبض على فنانة لبنانية وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية

تفاصيل القبض على فنانة لبنانية وإحالتها إلى مكتب الجرائم…

2022-12-12 / 17:47

‫7 تعليقات

  2. يجب مقاطعة هذا الخبيث الخاءن، لا مكانة للخونة في وطننا الحبيب المغرب.

  4. وله الحق وكل الحق أن يشجع ما يراه مناسبا له . التعصب والهروب والركب على الأحداث علامة الفاشلين والفاسدين.

  6. المغاربة جميعهم يكرهون هذا الرجل المذلول،الذي،لادين له ولاملة، ولن ينسى المغاربة عندما كان جالسا مع بعض الفرنسيين واراد،ان يضحهم،فقال،بالحرف المغاربة في السفر يرتادون،المقاهي في طريقهم للبول فقط،واضحك عباد،الصليب هذا،انسان،مرتد،ويجب أن يطبق عليه،القانون،ان كنا دولة قانون صورته،تعبر عن سوء اخلاقه،تجاه،المغاربة والقصر،كذلك

  7. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
    بالعامية هاد السيد أكبر منافق وحنا طلعنالو الشان كثر من قدرو، يا ناكر المعروف لبلادك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق