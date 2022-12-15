احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز
استنكر العديد من النجوم المغاربة تصريح الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية حول تشجيعه للمغرب و فرنسا معا في آن واحد، و كذا ارتدائه لقميص جهة منه تشمل المنتخب المغربي و الجهة الثانية لنظيره الفرنسي.
و ما زاد من غضبهم، ظهوره في مقطع فيديو يوثق احتفاله بالهدف الأول لفائدة فرنسا على المنتخب المغربي أمام حسرة الجماهير المغربية المتواجدة على ملعب البيت.
و في هذا الصدد، علق الإعلامي المغربي رشيد العلالي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”ما كاينش شي حاجة سميتها نص مغربي، يا إما مغربي يا إما ماشي مغربي والتوني ديال لبلاد ما كيتقسمش و ما كيتشركش.. دبزتيها فهادي”.
و بدوره علق الممثل المغربي محمد الشوبي عبر حائطه الفايسبوكي:”فرحة جمال الدبوز بفوز الفريق الفرنسي، من حقك تفرح بأي بلد بغيتي غير هو ماتبقاش تجي ضحك وتمثل علينا ف مهرجان مراكش للضحك وتعطينا دروس فالوطنية”.
و أضاف المتحدث ذاته قائلا :”منين كتبغي تجمع أموال المغاربة كتبدا تبلحس ودبا حيث قضيتي لغرض، لي مشى مازال لذاك المهرجان راه معند يماه نفس منافق و مهرج متملق”.
وقال الفنان المغربي ربيع القاطي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”إما أن تكون مغربيا مكتمل الأركان، أو لا تكون، المنافق”.
و أضاف قائلا:”تسخر دائما في سكيتشاتك المنحطة من المغاربة الأحرار الذين صنعوا منك ما انت عليه الآن … ناكر للجميل”.
و كذلك الفنان هشام بهلول علق عبر المنصة ذاتها قائلا:” الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب المسيرة الخضراء، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي…”
و الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي انهزم أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء 14 دجنبر، على أرضية ملعب “البيت”، برسم نصف نهاية مونديال قطر 2022.
7 تعليقات
كل منقوس منحوس. لعنه الله الشكام. وجه القرد الشارف.
يجب مقاطعة هذا الخبيث الخاءن، لا مكانة للخونة في وطننا الحبيب المغرب.
الحمد لله …تميزت الصفوف
وله الحق وكل الحق أن يشجع ما يراه مناسبا له . التعصب والهروب والركب على الأحداث علامة الفاشلين والفاسدين.
منافق وانتهازي ترفح من عمله في المغرب
المغاربة جميعهم يكرهون هذا الرجل المذلول،الذي،لادين له ولاملة، ولن ينسى المغاربة عندما كان جالسا مع بعض الفرنسيين واراد،ان يضحهم،فقال،بالحرف المغاربة في السفر يرتادون،المقاهي في طريقهم للبول فقط،واضحك عباد،الصليب هذا،انسان،مرتد،ويجب أن يطبق عليه،القانون،ان كنا دولة قانون صورته،تعبر عن سوء اخلاقه،تجاه،المغاربة والقصر،كذلك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
بالعامية هاد السيد أكبر منافق وحنا طلعنالو الشان كثر من قدرو، يا ناكر المعروف لبلادك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك.