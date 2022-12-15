احتفل ب”هدف فرنسا”..نجوم مغاربة يهاجمون جمال دبوز

نجلاء مزيان - هبة بريس

استنكر العديد من النجوم المغاربة تصريح الكوميدي الفرنسي ذو الأصول المغربية حول تشجيعه للمغرب و فرنسا معا في آن واحد، و كذا ارتدائه لقميص جهة منه تشمل المنتخب المغربي و الجهة الثانية لنظيره الفرنسي.

و ما زاد من غضبهم، ظهوره في مقطع فيديو يوثق احتفاله بالهدف الأول لفائدة فرنسا على المنتخب المغربي أمام حسرة الجماهير المغربية المتواجدة على ملعب البيت.

و في هذا الصدد، علق الإعلامي المغربي رشيد العلالي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”ما كاينش شي حاجة سميتها نص مغربي، يا إما مغربي يا إما ماشي مغربي والتوني ديال لبلاد ما كيتقسمش و ما كيتشركش.. دبزتيها فهادي”.

و بدوره علق الممثل المغربي محمد الشوبي عبر حائطه الفايسبوكي:”فرحة جمال الدبوز بفوز الفريق الفرنسي، من حقك تفرح بأي بلد بغيتي غير هو ماتبقاش تجي ضحك وتمثل علينا ف مهرجان مراكش للضحك وتعطينا دروس فالوطنية”.

و أضاف المتحدث ذاته قائلا :”منين كتبغي تجمع أموال المغاربة كتبدا تبلحس ودبا حيث قضيتي لغرض، لي مشى مازال لذاك المهرجان راه معند يماه نفس منافق و مهرج متملق”.

وقال الفنان المغربي ربيع القاطي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”إما أن تكون مغربيا مكتمل الأركان، أو لا تكون، المنافق”.

و أضاف قائلا:”تسخر دائما في سكيتشاتك المنحطة من المغاربة الأحرار الذين صنعوا منك ما انت عليه الآن … ناكر للجميل”.

و كذلك الفنان هشام بهلول علق عبر المنصة ذاتها قائلا:” الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب المسيرة الخضراء، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي…”

و الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي انهزم أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء 14 دجنبر، على أرضية ملعب “البيت”، برسم نصف نهاية مونديال قطر 2022.

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