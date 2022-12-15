رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: إفريقيا فخورة بمسار أسود الأطلس

هبة بريس

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد ، إن “إفريقيا فخورة بمسار أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، تستحقون كل التقدير”، وذلك عقب مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي برسم نصف النهائي.

وأبرز السيد فقي محمد، في تغريدة على تويتر، أن “سجل أسود الأطلس وجودة لعبهم جعل من إفريقيا إحدى القارات الرائدة في مجال كرة القدم العالمية”.

وقال السيد فقي إن “إفريقيا فخورة بمسار أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، تستحقون كل التقدير. سجلكم وجودة لعبكم تجعل من إفريقيا الآن إحدى القارات الرائدة في مجال كرة القدم العالمية. شكرا لكم أيها الأسود لأنكم رفعتمونا عاليا “.

وانهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب “البيت”، برسم نصف نهاية مونديال قطر 2022

وسيواجه المنتخب المغربي، السبت المقبل، نظيره الكرواتي في مباراة الترتيب ، فيما سيواجه المنتخب الفرنسي، يوم الأحد، نظيره الأرجنتيني في النهائي.

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