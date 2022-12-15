رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: إفريقيا فخورة بمسار أسود الأطلس

2022-12-15 / 12:17
0
هبة بريس

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد ، إن “إفريقيا فخورة بمسار أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، تستحقون كل التقدير”، وذلك عقب مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي برسم نصف النهائي.

وأبرز السيد فقي محمد، في تغريدة على تويتر، أن “سجل أسود الأطلس وجودة لعبهم جعل من إفريقيا إحدى القارات الرائدة في مجال كرة القدم العالمية”.

وقال السيد فقي إن “إفريقيا فخورة بمسار أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، تستحقون كل التقدير. سجلكم وجودة لعبكم تجعل من إفريقيا الآن إحدى القارات الرائدة في مجال كرة القدم العالمية. شكرا لكم أيها الأسود لأنكم رفعتمونا عاليا “.

وانهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب “البيت”، برسم نصف نهاية مونديال قطر 2022

وسيواجه المنتخب المغربي، السبت المقبل، نظيره الكرواتي في مباراة الترتيب ، فيما سيواجه المنتخب الفرنسي، يوم الأحد، نظيره الأرجنتيني في النهائي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفرنسي جيرو ل”امرابط”: “تلقيت تعليمات بملاحقتك طيلة المباراة”

الفرنسي جيرو ل”امرابط”: “تلقيت تعليمات بملاحقتك طيلة المباراة”

2022-12-15 / 13:46
Photo of مبابي ل”حكيمي”: “لا تحزن يا أخي.. لقد صنعت التاريخ”

مبابي ل”حكيمي”: “لا تحزن يا أخي.. لقد صنعت التاريخ”

2022-12-15 / 10:43
Photo of مسعود أوزيل ل”الأسود”: “لقد صنعتم التاريخ بالفعل”

مسعود أوزيل ل”الأسود”: “لقد صنعتم التاريخ بالفعل”

2022-12-15 / 09:37
Photo of بونو: المقابلة لم تكن سهلة وكان حلمنا الوصول للنهائي

بونو: المقابلة لم تكن سهلة وكان حلمنا الوصول للنهائي

2022-12-14 / 23:23
Photo of مبابي يواسي صديقه حكيمي

مبابي يواسي صديقه حكيمي

2022-12-14 / 23:08
Photo of ماكرون : المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً

ماكرون : المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً

2022-12-14 / 23:02
Photo of الركراكي: نتمنى حصد المركز الثالث فى كأس العالم 2022

الركراكي: نتمنى حصد المركز الثالث فى كأس العالم 2022

2022-12-14 / 22:58
Photo of موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا فى نهائي كأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا فى نهائي كأس العالم…

2022-12-14 / 22:45
Photo of فرنسا تتأهل لنهائي كأس العالم والمغرب ينافس على المركز الثالث

فرنسا تتأهل لنهائي كأس العالم والمغرب ينافس على المركز…

2022-12-14 / 22:03
Photo of مونديال.. منتخب فرنسا يتقدم 1-0 على المغرب في الشوط الاول

مونديال.. منتخب فرنسا يتقدم 1-0 على المغرب في الشوط…

2022-12-14 / 20:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق